Блогер Света Ананас (настоящая фамилия Бонор) из Екатеринбурга снялась во втором сезоне реалити «Четыре жены» от создателей шоу «Четыре свадьбы». Девушка решила показать конкуренткам, насколько она хорошая жена, рассказали URA.RU в пресс-службе «Пятницы».
«Соперницы посетят дома друг друга и оценят их по нескольким критериям: хозяйственность (проверят чистоту, уют и кулинарные таланты), самореализация (узнают, чем гордится героиня, какая у нее работа, увлечения и досуг), взаимоотношения с мужем, общее впечатление. Победит та, которая наберет наибольшее количество баллов», — пояснили представители телеканала.
Выпуск с блогером выйдет вечером 4 июля. Зрители узнают, получит ли Света денежный приз и звание лучшей жены России. Участницами «Четырех жен» становятся девушки, которые снимались в «Четырех свадьбах».
Выпуск с парой вышел 19 января 2023 года. Света и ее муж-автогонщик Александр сыграли мото-свадьбу с бюджетом 300 тысяч рублей, но победить не смогли.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!