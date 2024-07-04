Блогер из Екатеринбурга докажет, что она лучшая жена России. Фото

Блогер Света Ананас из Екатеринбурга снялась в шоу «Четыре жены»
© Служба новостей «URA.RU»
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Свадьбу Светы Ананас на "Пятнице" показали в январе 2023 года
Свадьбу Светы Ананас на "Пятнице" показали в январе 2023 года Фото:

Блогер Света Ананас (настоящая фамилия Бонор) из Екатеринбурга снялась во втором сезоне реалити «Четыре жены» от создателей шоу «Четыре свадьбы». Девушка решила показать конкуренткам, насколько она хорошая жена, рассказали URA.RU в пресс-службе «Пятницы».

«Соперницы посетят дома друг друга и оценят их по нескольким критериям: хозяйственность (проверят чистоту, уют и кулинарные таланты), самореализация (узнают, чем гордится героиня, какая у нее работа, увлечения и досуг), взаимоотношения с мужем, общее впечатление. Победит та, которая наберет наибольшее количество баллов», — пояснили представители телеканала. 

Выпуск с блогером выйдет вечером 4 июля. Зрители узнают, получит ли Света денежный приз и звание лучшей жены России. Участницами «Четырех жен» становятся девушки, которые снимались в «Четырех свадьбах».

Выпуск с парой вышел 19 января 2023 года. Света и ее муж-автогонщик Александр сыграли мото-свадьбу с бюджетом 300 тысяч рублей, но победить не смогли. 

У пары двое детей
У пары двое детей
Фото:

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Блогер Света Ананас (настоящая фамилия Бонор) из Екатеринбурга снялась во втором сезоне реалити «Четыре жены» от создателей шоу «Четыре свадьбы». Девушка решила показать конкуренткам, насколько она хорошая жена, рассказали URA.RU в пресс-службе «Пятницы». «Соперницы посетят дома друг друга и оценят их по нескольким критериям: хозяйственность (проверят чистоту, уют и кулинарные таланты), самореализация (узнают, чем гордится героиня, какая у нее работа, увлечения и досуг), взаимоотношения с мужем, общее впечатление. Победит та, которая наберет наибольшее количество баллов», — пояснили представители телеканала.  Выпуск с блогером выйдет вечером 4 июля. Зрители узнают, получит ли Света денежный приз и звание лучшей жены России. Участницами «Четырех жен» становятся девушки, которые снимались в «Четырех свадьбах». Выпуск с парой вышел 19 января 2023 года. Света и ее муж-автогонщик Александр сыграли мото-свадьбу с бюджетом 300 тысяч рублей, но победить не смогли. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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