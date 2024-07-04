В Екатеринбурге неизвестные обстреляли окна и машины. Фото

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День Флага России. Курган, полиция, мвд россии
Полицейские организовали проверку Фото:

В Екатеринбурге неизвестные обстреляли окна квартиры и автомобиле на ул. Грибоедова, 4а (район Химмаш). По словам пострадавших, они обратились в полицию.

В telegram-канале «Екатеринбург с огоньком» появилось фото, на которых видны последствия. На первом кадре заметна вмятина на окне от пули, на втором — разбитое окно автомобиля.

Участковые начали проверку. «Заявления по факту повреждения автомобиля и оконных стекол поступили в отдел полиции №13 Чкаловского района. Участковые уполномоченные опрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», — сообщили URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.

След от выстрела на окне
След от выстрела на окне
Фото:
Разбитое окно машины
Разбитое окно машины
Фото:

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В Екатеринбурге неизвестные обстреляли окна квартиры и автомобиле на ул. Грибоедова, 4а (район Химмаш). По словам пострадавших, они обратились в полицию. В telegram-канале «Екатеринбург с огоньком» появилось фото, на которых видны последствия. На первом кадре заметна вмятина на окне от пули, на втором — разбитое окно автомобиля. Участковые начали проверку. «Заявления по факту повреждения автомобиля и оконных стекол поступили в отдел полиции №13 Чкаловского района. Участковые уполномоченные опрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», — сообщили URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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