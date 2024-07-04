Полицейские организовали проверку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге неизвестные обстреляли окна квартиры и автомобиле на ул. Грибоедова, 4а (район Химмаш). По словам пострадавших, они обратились в полицию.

В telegram-канале «Екатеринбург с огоньком» появилось фото, на которых видны последствия. На первом кадре заметна вмятина на окне от пули, на втором — разбитое окно автомобиля.

Участковые начали проверку. «Заявления по факту повреждения автомобиля и оконных стекол поступили в отдел полиции №13 Чкаловского района. Участковые уполномоченные опрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», — сообщили URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.