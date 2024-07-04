Мэрия Екатеринбурга переходит на более дорогие контракты с перевозчиками

04 июля 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Теперь оплата за проезд будет начисляться горадминистрации Фото: Анна Майорова © URA.RU Мэрия Екатеринбурга официально утвердила анонсированный в начале года переход на брутто-контракты с перевозчиками. Постановление, подписанное первым замглавы города Игорем Сутягиным, опубликовано на сайте горадминистрации. С 1 августа выручка от продажи билетов будет начисляться заказчику перевозок — мэрии. Перевозчики же будут получать плату за километры. Для этого придется перезаключать контракты — с кратным увеличением сумм. Задача ложится на транспортный комитет мэрии. Реформу общественного транспорта мэр Екатеринбурга Алексей Орлов презентовал 5 марта. По замыслу чиновников, переход на новые контракты позволит обновить подвижной состав и поднять качество обслуживания пассажиров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Екатеринбурга официально утвердила анонсированный в начале года переход на брутто-контракты с перевозчиками. Постановление, подписанное первым замглавы города Игорем Сутягиным, опубликовано на сайте горадминистрации. С 1 августа выручка от продажи билетов будет начисляться заказчику перевозок — мэрии. Перевозчики же будут получать плату за километры. Для этого придется перезаключать контракты — с кратным увеличением сумм. Задача ложится на транспортный комитет мэрии. Реформу общественного транспорта мэр Екатеринбурга Алексей Орлов презентовал 5 марта. По замыслу чиновников, переход на новые контракты позволит обновить подвижной состав и поднять качество обслуживания пассажиров.