Мэрия Екатеринбурга переходит на более дорогие контракты с перевозчиками

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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, низкопольный автобус, городской транспорт
Теперь оплата за проезд будет начисляться горадминистрации Фото:

Мэрия Екатеринбурга официально утвердила анонсированный в начале года переход на брутто-контракты с перевозчиками. Постановление, подписанное первым замглавы города Игорем Сутягиным, опубликовано на сайте горадминистрации.

С 1 августа выручка от продажи билетов будет начисляться заказчику перевозок — мэрии. Перевозчики же будут получать плату за километры. Для этого придется перезаключать контракты — с кратным увеличением сумм. Задача ложится на транспортный комитет мэрии.

Реформу общественного транспорта мэр Екатеринбурга Алексей Орлов презентовал 5 марта. По замыслу чиновников, переход на новые контракты позволит обновить подвижной состав и поднять качество обслуживания пассажиров.

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Мэрия Екатеринбурга официально утвердила анонсированный в начале года переход на брутто-контракты с перевозчиками. Постановление, подписанное первым замглавы города Игорем Сутягиным, опубликовано на сайте горадминистрации. С 1 августа выручка от продажи билетов будет начисляться заказчику перевозок — мэрии. Перевозчики же будут получать плату за километры. Для этого придется перезаключать контракты — с кратным увеличением сумм. Задача ложится на транспортный комитет мэрии. Реформу общественного транспорта мэр Екатеринбурга Алексей Орлов презентовал 5 марта. По замыслу чиновников, переход на новые контракты позволит обновить подвижной состав и поднять качество обслуживания пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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