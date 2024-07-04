Два региона УрФО попали в «красную» зону после опроса ФСО о мигрантах. Фото

Свердловская и Челябинская область оказались в аутсайдерах рейтинга о мигрантах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
О ситуации в межнациональной сфере докладывал Борис Кириллов
О ситуации в межнациональной сфере докладывал Борис Кириллов Фото:

Свердловская и Челябинская зона оказались в «красной» зоне по итогам соцопроса Федеральной службы охраны (ФСО) о состоянии межнациональных отношений. Об этом на семинаре-совещании по теме заявил заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов, выступавший по поручению шефа Владимира Якушева.

«В апреле 2024 года положительно состояние национальных отношений в округе оценивают порядка 70% жителей. Это несколько ниже, чем по России в целом. Наилучшие оценки в Тюменской области (более 83%), в Курганской области (80%), в Югре положительная динамика с 65% до 74%. В „красной“ зоне пока находятся Челябинская и Свердловская область, где показатели несколько ниже», — заявил Кириллов.

Всего же в 2023 году и первой половине 2024-го был зафиксирован 101 инцидент, имеющий межнациональную окраску. Большинство из них произошли на бытовой почве. По словам Кириллова, чаще всего участниками таких конфликтов становятся становятся мигранты, а также старшеклассники и студенты. «Мы полагаем, что работа с этими группами ведется недостаточно эффективно. В прошлом году мы обсуждали необходимость создания дискуссионных площадок, иных форм воспитательной работы [...] Пока мы констатируем, что это поручение было реализовано формально», — добавил Кириллов. 

Семинар-совещание по вопросам национальной политики проходит в полпредстве УрФО. Помимо Кириллова участие в нем принимают заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, а также уральские губернаторы.

Участники совещания обсуждали нацполитику в регионе
Участники совещания обсуждали нацполитику в регионе
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловская и Челябинская зона оказались в «красной» зоне по итогам соцопроса Федеральной службы охраны (ФСО) о состоянии межнациональных отношений. Об этом на семинаре-совещании по теме заявил заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов, выступавший по поручению шефа Владимира Якушева. «В апреле 2024 года положительно состояние национальных отношений в округе оценивают порядка 70% жителей. Это несколько ниже, чем по России в целом. Наилучшие оценки в Тюменской области (более 83%), в Курганской области (80%), в Югре положительная динамика с 65% до 74%. В „красной“ зоне пока находятся Челябинская и Свердловская область, где показатели несколько ниже», — заявил Кириллов. Всего же в 2023 году и первой половине 2024-го был зафиксирован 101 инцидент, имеющий межнациональную окраску. Большинство из них произошли на бытовой почве. По словам Кириллова, чаще всего участниками таких конфликтов становятся становятся мигранты, а также старшеклассники и студенты. «Мы полагаем, что работа с этими группами ведется недостаточно эффективно. В прошлом году мы обсуждали необходимость создания дискуссионных площадок, иных форм воспитательной работы [...] Пока мы констатируем, что это поручение было реализовано формально», — добавил Кириллов.  Семинар-совещание по вопросам национальной политики проходит в полпредстве УрФО. Помимо Кириллова участие в нем принимают заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, а также уральские губернаторы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...