Свердловская и Челябинская зона оказались в «красной» зоне по итогам соцопроса Федеральной службы охраны (ФСО) о состоянии межнациональных отношений. Об этом на семинаре-совещании по теме заявил заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов, выступавший по поручению шефа Владимира Якушева.
«В апреле 2024 года положительно состояние национальных отношений в округе оценивают порядка 70% жителей. Это несколько ниже, чем по России в целом. Наилучшие оценки в Тюменской области (более 83%), в Курганской области (80%), в Югре положительная динамика с 65% до 74%. В „красной“ зоне пока находятся Челябинская и Свердловская область, где показатели несколько ниже», — заявил Кириллов.
Всего же в 2023 году и первой половине 2024-го был зафиксирован 101 инцидент, имеющий межнациональную окраску. Большинство из них произошли на бытовой почве. По словам Кириллова, чаще всего участниками таких конфликтов становятся становятся мигранты, а также старшеклассники и студенты. «Мы полагаем, что работа с этими группами ведется недостаточно эффективно. В прошлом году мы обсуждали необходимость создания дискуссионных площадок, иных форм воспитательной работы [...] Пока мы констатируем, что это поручение было реализовано формально», — добавил Кириллов.
Семинар-совещание по вопросам национальной политики проходит в полпредстве УрФО. Помимо Кириллова участие в нем принимают заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, а также уральские губернаторы.
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