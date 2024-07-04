Полицейские начали проверку после поножовщины в Екатеринбурге

Участковые задержали подозреваемого и увезли в отдел Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге полицейские начали проверку после потасовки на Эльмаше, в которой пострадали двое мужчин. Оперативники задержали подозреваемого. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

«Сообщение о конфликтной ситуации поступило в отдел полиции №14. По указанному адресу выезжали сотрудники полиции, которые задержали и доставили в ОВД мужчину (его личность устанавливается). В настоящее время полиция проводит проверку, выясняет все обстоятельства инцидента. Также двое мужчин доставлены в лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.

Поножовщина произошла возле дома по ул. Замятина, 42. По словам очевидцев, четверо мужчин распивали спиртное. Между ними произошел конфликт. Один достал нож (по другим данным, «розочку») и ранил друзей. В каком состоянии находятся пострадавшие, пока неизвестно.