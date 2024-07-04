Пашинян отправил в Екатеринбург своего министра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иннопром-2022 первый день. Екатеринбург , иннопром, иннопром 2022
Выставка пройдет с 8 по 11 июля Фото:

Министр экономики Армении Ваан Керобян прилетит в Екатеринбург на промышленную выставку «Иннопром». Такое поручение ему дал Премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Ранее URA.RU писало, что на «Иннопром» прилетят три статусных политика Объединенных Арабских Эмиратов. Это министры промышленности Султан бин Ахмед Аль-Джабер, народного образования Сара Бинт Юсиф Аль-Амири и внешней торговли Тани бин Ахмед Аль Зайуди.

«Иннопром» проводится в столице Урала с 2010 года. В этом году выставка состоится с 8 по 11 июля. Главная тема — «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Страной-партнером станут Объединенные Арабские Эмираты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр экономики Армении Ваан Керобян прилетит в Екатеринбург на промышленную выставку «Иннопром». Такое поручение ему дал Премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Ранее URA.RU писало, что на «Иннопром» прилетят три статусных политика Объединенных Арабских Эмиратов. Это министры промышленности Султан бин Ахмед Аль-Джабер, народного образования Сара Бинт Юсиф Аль-Амири и внешней торговли Тани бин Ахмед Аль Зайуди. «Иннопром» проводится в столице Урала с 2010 года. В этом году выставка состоится с 8 по 11 июля. Главная тема — «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Страной-партнером станут Объединенные Арабские Эмираты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...