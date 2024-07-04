Пашинян отправил в Екатеринбург своего министра

Министр экономики Армении Ваан Керобян прилетит в Екатеринбург на промышленную выставку «Иннопром». Такое поручение ему дал Премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Ранее URA.RU писало, что на «Иннопром» прилетят три статусных политика Объединенных Арабских Эмиратов. Это министры промышленности Султан бин Ахмед Аль-Джабер, народного образования Сара Бинт Юсиф Аль-Амири и внешней торговли Тани бин Ахмед Аль Зайуди.
«Иннопром» проводится в столице Урала с 2010 года. В этом году выставка состоится с 8 по 11 июля. Главная тема — «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Страной-партнером станут Объединенные Арабские Эмираты.
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