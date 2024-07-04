Пашинян отправил в Екатеринбург своего министра

04 июля 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

Выставка пройдет с 8 по 11 июля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Министр экономики Армении Ваан Керобян прилетит в Екатеринбург на промышленную выставку «Иннопром». Такое поручение ему дал Премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Ранее URA.RU писало, что на «Иннопром» прилетят три статусных политика Объединенных Арабских Эмиратов. Это министры промышленности Султан бин Ахмед Аль-Джабер, народного образования Сара Бинт Юсиф Аль-Амири и внешней торговли Тани бин Ахмед Аль Зайуди. «Иннопром» проводится в столице Урала с 2010 года. В этом году выставка состоится с 8 по 11 июля. Главная тема — «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Страной-партнером станут Объединенные Арабские Эмираты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр экономики Армении Ваан Керобян прилетит в Екатеринбург на промышленную выставку «Иннопром». Такое поручение ему дал Премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Ранее URA.RU писало, что на «Иннопром» прилетят три статусных политика Объединенных Арабских Эмиратов. Это министры промышленности Султан бин Ахмед Аль-Джабер, народного образования Сара Бинт Юсиф Аль-Амири и внешней торговли Тани бин Ахмед Аль Зайуди. «Иннопром» проводится в столице Урала с 2010 года. В этом году выставка состоится с 8 по 11 июля. Главная тема — «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Страной-партнером станут Объединенные Арабские Эмираты.