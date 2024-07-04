В Екатеринбурге избавятся от пробок с помощью умных камер

В городе появится 77 новых камер Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга потратит 9,2 млн рублей на установку системы мониторинга и видеоаналитики транспортного потока. Такая система поможет решить проблему с пробками. Тендер размещен на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет установить 77 камер и перенести на другое место еще 83 камеры. Кроме того, он должен будет продемонстрировать работоспособность программы, правильность настройки зон аналитики и корректность данных. Работы нужно закончить к 15 ноября.

Аналитическая система позволит увидеть, какой транспорт проезжает участок, сколько машин одновременно пересекают перекресток, среднюю скорость и плотность движения. Финансирование Екатеринбург получил из областного бюджета в 2023 году.