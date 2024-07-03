Свердловчане страдают в полуторакилометровой пробке на Пермском тракте. Скрин

На трассе Пермь — Екатеринбург полуторакилометровые заторы

04 июля 2024 в 05:54 Размер текста - 17 +

Свердловчане застревают в километровых заторах под поселком Солдатка Фото: Илья Московец © URA.RU На трассе Екатеринбург — Пермь свердловчане вынуждено теряют время в километровых заторах из-за ремонта дорог. Ночью 4 июля протяженность пробки составила полтора километра, следует из данных «Яндекс. Карт». К моменту публикации заторы наблюдаются под поселком Солдатка на полосе дороги в сторону Екатеринбурга. Причина — ремонтные работы. Ранее ФКУ «Уралуправтодор» информировало о ведении ремонтных работ с 248 по 340 км трассы P-242 из Перми в Екатеринбург, из-за чего движение осуществляется лишь по одной полосе. На участке организовано реверсивное движение со светофором. Обстановка на участке к моменту публикации Скриншот с сервиса «Яндекс. Карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе Екатеринбург — Пермь свердловчане вынуждено теряют время в километровых заторах из-за ремонта дорог. Ночью 4 июля протяженность пробки составила полтора километра, следует из данных «Яндекс. Карт». К моменту публикации заторы наблюдаются под поселком Солдатка на полосе дороги в сторону Екатеринбурга. Причина — ремонтные работы. Ранее ФКУ «Уралуправтодор» информировало о ведении ремонтных работ с 248 по 340 км трассы P-242 из Перми в Екатеринбург, из-за чего движение осуществляется лишь по одной полосе. На участке организовано реверсивное движение со светофором.