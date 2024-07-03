03 июля 2024

Свердловчане страдают в полуторакилометровой пробке на Пермском тракте. Скрин

На трассе Пермь — Екатеринбург полуторакилометровые заторы
© Служба новостей «URA.RU»
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Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, автомобильная пробка, дорожный затор, пермский тракт, трасса, дорога, трасса р-242
Свердловчане застревают в километровых заторах под поселком Солдатка Фото:

На трассе Екатеринбург — Пермь свердловчане вынуждено теряют время в километровых заторах из-за ремонта дорог. Ночью 4 июля протяженность пробки составила полтора километра, следует из данных «Яндекс. Карт».

К моменту публикации заторы наблюдаются под поселком Солдатка на полосе дороги в сторону Екатеринбурга. Причина — ремонтные работы.

Ранее ФКУ «Уралуправтодор» информировало о ведении ремонтных работ с 248 по 340 км трассы P-242 из Перми в Екатеринбург, из-за чего движение осуществляется лишь по одной полосе. На участке организовано реверсивное движение со светофором.

Обстановка на участке к моменту публикации
Обстановка на участке к моменту публикации

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На трассе Екатеринбург — Пермь свердловчане вынуждено теряют время в километровых заторах из-за ремонта дорог. Ночью 4 июля протяженность пробки составила полтора километра, следует из данных «Яндекс. Карт». К моменту публикации заторы наблюдаются под поселком Солдатка на полосе дороги в сторону Екатеринбурга. Причина — ремонтные работы. Ранее ФКУ «Уралуправтодор» информировало о ведении ремонтных работ с 248 по 340 км трассы P-242 из Перми в Екатеринбург, из-за чего движение осуществляется лишь по одной полосе. На участке организовано реверсивное движение со светофором.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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