На трассе Екатеринбург — Пермь свердловчане вынуждено теряют время в километровых заторах из-за ремонта дорог. Ночью 4 июля протяженность пробки составила полтора километра, следует из данных «Яндекс. Карт».
К моменту публикации заторы наблюдаются под поселком Солдатка на полосе дороги в сторону Екатеринбурга. Причина — ремонтные работы.
Ранее ФКУ «Уралуправтодор» информировало о ведении ремонтных работ с 248 по 340 км трассы P-242 из Перми в Екатеринбург, из-за чего движение осуществляется лишь по одной полосе. На участке организовано реверсивное движение со светофором.
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