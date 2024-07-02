Полпред Якушев дебютирует в руководстве «Единой России»

02 июля 2024 в 19:44 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев совмещает высокие должности — как минимум до осени Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уральский полпред президента РФ Владимир Якушев участвует в первом заседании генсовета «Единой России» после его назначения и. о. секретаря этого партийного органа. Представил Якушева лидер ЕР Дмитрий Медведев. Трансляция заседания идет на сайте «Единой России». «Вы все его хорошо знаете», — отметил он. Медведев напомнил, что Якушев состоял в бюро высшего совета «Единой России», был в общественном совете партпроекта «Предпринимательство». «Уверен его опыт и деловые качества поспособствуют эффективному достижению целей, которые стоят перед партией», — добавил Медведев, пожелав Якушеву удачи. В своей вступительной речи Медведев также обозначил первоочередные задачи: поддержка участников СВО (в том числе на выборах разных уровней) и их семей, поддержка жителей новых российских регионов, реализация партийных проектов, обеспечение согласия в обществе, «отпор терроризму и экстремизму», перезагрузка первичных ячеек «Единой России». Отдельное внимание Медведев уделил предстоящим избирательным кампаниям, которые фактически станут подготовкой к выборам в Госдуму-2026. О назначении Якушева и. о. секретаря генсовета «Единой России» — то есть вторым человеком в партии — было объявлено в середине июня. На этой позиции он сменил Андрея Турчака, который в начале месяца стал врио главы Алтая. Медведев пожелал Якушеву успехов Фото: скриншот трансляции Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральский полпред президента РФ Владимир Якушев участвует в первом заседании генсовета «Единой России» после его назначения и. о. секретаря этого партийного органа. Представил Якушева лидер ЕР Дмитрий Медведев. Трансляция заседания идет на сайте «Единой России». «Вы все его хорошо знаете», — отметил он. Медведев напомнил, что Якушев состоял в бюро высшего совета «Единой России», был в общественном совете партпроекта «Предпринимательство». «Уверен его опыт и деловые качества поспособствуют эффективному достижению целей, которые стоят перед партией», — добавил Медведев, пожелав Якушеву удачи. В своей вступительной речи Медведев также обозначил первоочередные задачи: поддержка участников СВО (в том числе на выборах разных уровней) и их семей, поддержка жителей новых российских регионов, реализация партийных проектов, обеспечение согласия в обществе, «отпор терроризму и экстремизму», перезагрузка первичных ячеек «Единой России». Отдельное внимание Медведев уделил предстоящим избирательным кампаниям, которые фактически станут подготовкой к выборам в Госдуму-2026. О назначении Якушева и. о. секретаря генсовета «Единой России» — то есть вторым человеком в партии — было объявлено в середине июня. На этой позиции он сменил Андрея Турчака, который в начале месяца стал врио главы Алтая.