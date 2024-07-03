03 июля 2024

Роспотребнадзор получил результаты проверки воздуха в Березовском

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Пожар в промзоне Березовского. Свердловская область, последствия пожара, пожар в промзоне, тушение с вертолета, сгоревший склад
В промзоне Березовского случился пожар на химическом предприятии Фото:

Свердловское управление Роспотребнадзора получило первые результаты исследования воздуха в районе Березовского, где горела крупная промышленная площадка. Результатами они поделились в своем telegram-канале.

«Исследованиями установлено отсутствие превышения максимально разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ: диоксида азота, углерода оксида, серы диоксида, формальдегида, взвешенных частиц РМ 10 и РМ 2,5, хлороводорода (гидрохлорид), аммиака, серной кислоты», — говорится в сообщении ведомства.

Пробы были взяты в радиусе одного километра от места пожара на территории жилой застройки. Контрольными точками для отбора образцов стали поселок ЦОФ и Ленинский поселок, 4.

Пожар в промзоне Ленинского района Березовского начался днем 3 июля. На площади 2000 квадратных метров горели предприятия по производству химической продукции, по производству металлоконструкций и другие. Все самое важное URA.RU собрало в онлайн-трансляции.

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Свердловское управление Роспотребнадзора получило первые результаты исследования воздуха в районе Березовского, где горела крупная промышленная площадка. Результатами они поделились в своем telegram-канале. «Исследованиями установлено отсутствие превышения максимально разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ: диоксида азота, углерода оксида, серы диоксида, формальдегида, взвешенных частиц РМ 10 и РМ 2,5, хлороводорода (гидрохлорид), аммиака, серной кислоты», — говорится в сообщении ведомства. Пробы были взяты в радиусе одного километра от места пожара на территории жилой застройки. Контрольными точками для отбора образцов стали поселок ЦОФ и Ленинский поселок, 4. Пожар в промзоне Ленинского района Березовского начался днем 3 июля. На площади 2000 квадратных метров горели предприятия по производству химической продукции, по производству металлоконструкций и другие. Все самое важное URA.RU собрало в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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