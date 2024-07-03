Роспотребнадзор получил результаты проверки воздуха в Березовском

04 июля 2024 в 04:41 Размер текста - 17 +

В промзоне Березовского случился пожар на химическом предприятии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловское управление Роспотребнадзора получило первые результаты исследования воздуха в районе Березовского, где горела крупная промышленная площадка. Результатами они поделились в своем telegram-канале. «Исследованиями установлено отсутствие превышения максимально разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ: диоксида азота, углерода оксида, серы диоксида, формальдегида, взвешенных частиц РМ 10 и РМ 2,5, хлороводорода (гидрохлорид), аммиака, серной кислоты», — говорится в сообщении ведомства. Пробы были взяты в радиусе одного километра от места пожара на территории жилой застройки. Контрольными точками для отбора образцов стали поселок ЦОФ и Ленинский поселок, 4. Пожар в промзоне Ленинского района Березовского начался днем 3 июля. На площади 2000 квадратных метров горели предприятия по производству химической продукции, по производству металлоконструкций и другие. Все самое важное URA.RU собрало в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловское управление Роспотребнадзора получило первые результаты исследования воздуха в районе Березовского, где горела крупная промышленная площадка. Результатами они поделились в своем telegram-канале. «Исследованиями установлено отсутствие превышения максимально разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ: диоксида азота, углерода оксида, серы диоксида, формальдегида, взвешенных частиц РМ 10 и РМ 2,5, хлороводорода (гидрохлорид), аммиака, серной кислоты», — говорится в сообщении ведомства. Пробы были взяты в радиусе одного километра от места пожара на территории жилой застройки. Контрольными точками для отбора образцов стали поселок ЦОФ и Ленинский поселок, 4. Пожар в промзоне Ленинского района Березовского начался днем 3 июля. На площади 2000 квадратных метров горели предприятия по производству химической продукции, по производству металлоконструкций и другие. Все самое важное URA.RU собрало в онлайн-трансляции.