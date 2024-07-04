В Екатеринбурге возле дома произошла поножовщина

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Губернатор Вадим Шумков вручает ключи от новых машин сотрудникам регионального управления МВД. Курган, машина полиции, наряд, полиция, наряд полиции
На месте работают полицейские и врачи Фото:

В Екатеринбурге возле дома на ул. Замятина, 42 произошла поножовщина. Пострадавших двое, одному из них врачи оказывают помощь на месте происшествия, сообщил очевидец.

«Одного забрали в реанимацию, второму оказывают помощь прямо на улице. Всего было четверо мужчин, они выпивали спиртное», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на очевидца.

Скорую помощь вызвал третий мужчина. Четвертого задержали полицейские. Что стало причиной конфликта, неизвестно. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. В ведомстве сообщили, что начали проверку. «Один мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, двоих увезли в больницу», — отметили в полиции.

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В Екатеринбурге возле дома на ул. Замятина, 42 произошла поножовщина. Пострадавших двое, одному из них врачи оказывают помощь на месте происшествия, сообщил очевидец. «Одного забрали в реанимацию, второму оказывают помощь прямо на улице. Всего было четверо мужчин, они выпивали спиртное», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на очевидца. Скорую помощь вызвал третий мужчина. Четвертого задержали полицейские. Что стало причиной конфликта, неизвестно. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. В ведомстве сообщили, что начали проверку. «Один мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, двоих увезли в больницу», — отметили в полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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