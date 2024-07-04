В Екатеринбурге возле дома произошла поножовщина

04 июля 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

На месте работают полицейские и врачи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге возле дома на ул. Замятина, 42 произошла поножовщина. Пострадавших двое, одному из них врачи оказывают помощь на месте происшествия, сообщил очевидец. «Одного забрали в реанимацию, второму оказывают помощь прямо на улице. Всего было четверо мужчин, они выпивали спиртное», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на очевидца. Скорую помощь вызвал третий мужчина. Четвертого задержали полицейские. Что стало причиной конфликта, неизвестно. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. В ведомстве сообщили, что начали проверку. «Один мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, двоих увезли в больницу», — отметили в полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге возле дома на ул. Замятина, 42 произошла поножовщина. Пострадавших двое, одному из них врачи оказывают помощь на месте происшествия, сообщил очевидец. «Одного забрали в реанимацию, второму оказывают помощь прямо на улице. Всего было четверо мужчин, они выпивали спиртное», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на очевидца. Скорую помощь вызвал третий мужчина. Четвертого задержали полицейские. Что стало причиной конфликта, неизвестно. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. В ведомстве сообщили, что начали проверку. «Один мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, двоих увезли в больницу», — отметили в полиции.