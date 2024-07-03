03 июля 2024

Полиция вычислила свердловского насильника с помощью соцсетей

© Служба новостей «URA.RU»
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Захват заложников. Нижневартовск , мвд, нашивка, полиция
Полицейские оперативно нашли подозреваемого Фото:

Полицейские вычислили 35-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании девушки из Североуральска (Свердловская область) с помощью соцсетей. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых

«Вычислили при помощи соцсетей и доставили в отдел полиции по подозрению в причастности к данному преступлению ранее судимого за кражу гражданина. В тот день он распивал спиртное, а когда алкоголь затмил разум, его потянуло на „клубничку“. Воплотить в жизнь свою криминальную задумку у него получилось вблизи гаражей, где он увидел молодую женщину, возвращавшуюся из гостей. Злоумышленник напал на нее и, приставив нож к горлу, надругался над ней», — рассказал Горелых.

Инцидент произошел в ночь на 9 июня. Мужчина был задержан. Следователи предъявили ему обвинение по ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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Полицейские вычислили 35-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании девушки из Североуральска (Свердловская область) с помощью соцсетей. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых «Вычислили при помощи соцсетей и доставили в отдел полиции по подозрению в причастности к данному преступлению ранее судимого за кражу гражданина. В тот день он распивал спиртное, а когда алкоголь затмил разум, его потянуло на „клубничку“. Воплотить в жизнь свою криминальную задумку у него получилось вблизи гаражей, где он увидел молодую женщину, возвращавшуюся из гостей. Злоумышленник напал на нее и, приставив нож к горлу, надругался над ней», — рассказал Горелых. Инцидент произошел в ночь на 9 июня. Мужчина был задержан. Следователи предъявили ему обвинение по ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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