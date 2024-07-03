Полиция вычислила свердловского насильника с помощью соцсетей

04 июля 2024 в 09:43 Размер текста - 17 +

Полицейские оперативно нашли подозреваемого Фото: Александр Елизаров © URA.RU Полицейские вычислили 35-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании девушки из Североуральска (Свердловская область) с помощью соцсетей. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых «Вычислили при помощи соцсетей и доставили в отдел полиции по подозрению в причастности к данному преступлению ранее судимого за кражу гражданина. В тот день он распивал спиртное, а когда алкоголь затмил разум, его потянуло на „клубничку“. Воплотить в жизнь свою криминальную задумку у него получилось вблизи гаражей, где он увидел молодую женщину, возвращавшуюся из гостей. Злоумышленник напал на нее и, приставив нож к горлу, надругался над ней», — рассказал Горелых. Инцидент произошел в ночь на 9 июня. Мужчина был задержан. Следователи предъявили ему обвинение по ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полицейские вычислили 35-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании девушки из Североуральска (Свердловская область) с помощью соцсетей. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых «Вычислили при помощи соцсетей и доставили в отдел полиции по подозрению в причастности к данному преступлению ранее судимого за кражу гражданина. В тот день он распивал спиртное, а когда алкоголь затмил разум, его потянуло на „клубничку“. Воплотить в жизнь свою криминальную задумку у него получилось вблизи гаражей, где он увидел молодую женщину, возвращавшуюся из гостей. Злоумышленник напал на нее и, приставив нож к горлу, надругался над ней», — рассказал Горелых. Инцидент произошел в ночь на 9 июня. Мужчина был задержан. Следователи предъявили ему обвинение по ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.