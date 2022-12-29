Диверсанты, готовившие теракт в Екатеринбурге, поджигали машины с символикой СВО

Силовики ФСБ задержали двоих диверсантов при попытке сжечь электроподстанцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Два террориста, задержанные сотрудниками ФСБ при попытке поджога электроподстанции «Панельная» в Екатеринбурге, ранее сжигали автомобили с буквами Z (символ спецоперации), которые перед этим наклеили сами. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Два молодых человека, которые задержаны, ранее поджигали машины с наклеенными на них буквами Z. При этом они сами выбирали машины, которые удобно поджигать, клеили на них Z и снимали на видео, как авто горит — это было нужно для отчета их кураторам с Украины», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, действиями диверсантов уничтожены четыре автомобиля. После задержания террористов сотрудниками ФСБ 17 декабря была проведена экспертиза, показавшая причастность молодых людей к поджогам. Их куратором выступал администратор сразу нескольких проукраинских telegram-каналов, уверен источник.

URA.RU обратилось в пресс-службу УФСБ по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал о поджигателях, которых сразу после инцидента начала искать полиция. Силовики анализировали записи с камер видеонаблюдения опросили жильцов микрорайона, где произошел инцидент. Символ Z считается знаком спецоперации, начатой для денацификации и демилитаризации Украины, которая проводила восьмилетние обстрелы территорий ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что проведение спецоперации является вынужденной мерой, принятой после безуспешных попыток решить проблему другим способом.