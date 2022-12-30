В Кремле раскрыли главную цель Путина перед выборами в 2024 году

Песков: успешное выполнение задач России — главная цель Путина перед выборами 2024

30 декабря 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Победоносное выполнение задач России — главная цель Путина перед выборами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Важнейшая задача для президента России Владимира Путина — успешное завершение дел, с которыми страна столкнулась в этом году. Об этом заявил пресс секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Главным [для Путина перед выборами] будут наши дела, с которыми мы сталкивались в этом году и которые нужно завершить победоносно», — сказал Дмитрий Песков. Представитель Кремля сделал свое заявление в ходе общения с журналистами.

Важнейшая задача для президента России Владимира Путина — успешное завершение дел, с которыми страна столкнулась в этом году. Об этом заявил пресс секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Главным [для Путина перед выборами] будут наши дела, с которыми мы сталкивались в этом году и которые нужно завершить победоносно», — сказал Дмитрий Песков. Представитель Кремля сделал свое заявление в ходе общения с журналистами.