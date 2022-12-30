В Кремле раскрыли главную цель Путина перед выборами в 2024 году

Победоносное выполнение задач России — главная цель Путина перед выборами
Важнейшая задача для президента России Владимира Путина — успешное завершение дел, с которыми страна столкнулась в этом году. Об этом заявил пресс секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Главным [для Путина перед выборами] будут наши дела, с которыми мы сталкивались в этом году и которые нужно завершить победоносно», — сказал Дмитрий Песков. Представитель Кремля сделал свое заявление в ходе общения с журналистами.
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