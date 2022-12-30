В Кремле раскрыли главную цель Путина перед выборами в 2024 году

Песков: успешное выполнение задач России — главная цель Путина перед выборами 2024
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Победоносное выполнение задач России — главная цель Путина перед выборами Фото:

Важнейшая задача для президента России Владимира Путина — успешное завершение дел, с которыми страна столкнулась в этом году. Об этом заявил пресс секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Главным [для Путина перед выборами] будут наши дела, с которыми мы сталкивались в этом году и которые нужно завершить победоносно», — сказал Дмитрий Песков. Представитель Кремля сделал свое заявление в ходе общения с журналистами.

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Важнейшая задача для президента России Владимира Путина — успешное завершение дел, с которыми страна столкнулась в этом году. Об этом заявил пресс секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Главным [для Путина перед выборами] будут наши дела, с которыми мы сталкивались в этом году и которые нужно завершить победоносно», — сказал Дмитрий Песков. Представитель Кремля сделал свое заявление в ходе общения с журналистами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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