Свердловский креативный кластер в 2023 году будет работать всесезонно

Креативный кластер «Лето на заводе», созданный на территории бывшего чугунолитейного завода в Сысерте (Свердловская область), в 2023 году будет принимать посетителей всесезонно. Об этом заявил директор «Агентства развития Сысерти» Ян Кожан.
«Да, с начала 2023 года [кластер „Лето на заводе“ — прим. URA.RU] перейдет на круглогодичный формат. Это уже почти состоявшийся факт», — передает слова Яна Кожана ТАСС.
По словам директора «Агентства развития Сысерти», первым всесезонным объектом кластера станет здание заводоуправления. В нем создадут места для коворкинга, event-пространства и будут проходить спектакли.
Ранее URA.RU сообщало, что кластер «Лето на заводе» получил грант от фонда Потанина. На выделенные деньги организаторы планировали создать фондохранилище и ивент-пространство, а также на «Мартен» — проект предполагает активацию мартеновского цеха.
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