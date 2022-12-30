30 декабря 2022

Свердловский креативный кластер в 2023 году будет работать всесезонно

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Креативный кластер Лето на заводе в г. Сысерть. Свердловская область , современное искусство, опен эир, выставка, завод Турчаниновых-Соломирских, арт-пространство
В 2023 году туристы смогут посещать кластер «Лето на заводе» круглый год Фото:

Креативный кластер «Лето на заводе», созданный на территории бывшего чугунолитейного завода в Сысерте (Свердловская область), в 2023 году будет принимать посетителей всесезонно. Об этом заявил директор «Агентства развития Сысерти» Ян Кожан.

«Да, с начала 2023 года [кластер „Лето на заводе“ — прим. URA.RU] перейдет на круглогодичный формат. Это уже почти состоявшийся факт», — передает слова Яна Кожана ТАСС.

По словам директора «Агентства развития Сысерти», первым всесезонным объектом кластера станет здание заводоуправления. В нем создадут места для коворкинга, event-пространства и будут проходить спектакли.

Ранее URA.RU сообщало, что кластер «Лето на заводе» получил грант от фонда Потанина. На выделенные деньги организаторы планировали создать фондохранилище и ивент-пространство, а также на «Мартен» — проект предполагает активацию мартеновского цеха.

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Креативный кластер «Лето на заводе», созданный на территории бывшего чугунолитейного завода в Сысерте (Свердловская область), в 2023 году будет принимать посетителей всесезонно. Об этом заявил директор «Агентства развития Сысерти» Ян Кожан. «Да, с начала 2023 года [кластер „Лето на заводе“ — прим. URA.RU] перейдет на круглогодичный формат. Это уже почти состоявшийся факт», — передает слова Яна Кожана ТАСС. По словам директора «Агентства развития Сысерти», первым всесезонным объектом кластера станет здание заводоуправления. В нем создадут места для коворкинга, event-пространства и будут проходить спектакли. Ранее URA.RU сообщало, что кластер «Лето на заводе» получил грант от фонда Потанина. На выделенные деньги организаторы планировали создать фондохранилище и ивент-пространство, а также на «Мартен» — проект предполагает активацию мартеновского цеха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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