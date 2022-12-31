Уехавший на фронт екатеринбургский пиарщик вышел на связь

01 января 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Платон Маматов после четырехдневной паузы вышел на связь Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Екатеринбургский политтехнолог и пиарщик Платон Маматов, сражающийся в Донбассе, 28 декабря 2022 года вышел на связь после четырехдневной паузы в соцсетях. В своем telegram-канале он написал, что у него себя хорошо. «Вышел на связь. Все ок», — написал Маматов. Ранее Платон Маматов сообщил, что участвует в сражениях на линии обороны Сватово — Кременная. Он уточнял, что несколько дней не будет выходить на связь, и попросил своих подписчиков не переживать. На время командировки Маматова его telegram-канал ведет администратор. Политтехнолог уехал на спецоперацию 3 декабря. Маматов считает, что отвечает за происходящее, потому что больше десяти лет работал на власть. И идет на фронт, потому что берет на себя ответственность за то, что происходит в стране.

Екатеринбургский политтехнолог и пиарщик Платон Маматов, сражающийся в Донбассе, 28 декабря 2022 года вышел на связь после четырехдневной паузы в соцсетях. В своем telegram-канале он написал, что у него себя хорошо. «Вышел на связь. Все ок», — написал Маматов. Ранее Платон Маматов сообщил, что участвует в сражениях на линии обороны Сватово — Кременная. Он уточнял, что несколько дней не будет выходить на связь, и попросил своих подписчиков не переживать. На время командировки Маматова его telegram-канал ведет администратор. Политтехнолог уехал на спецоперацию 3 декабря. Маматов считает, что отвечает за происходящее, потому что больше десяти лет работал на власть. И идет на фронт, потому что берет на себя ответственность за то, что происходит в стране.