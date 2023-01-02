Названы районы Перми с самыми дешевыми квартирами

Аналитики: самые дешевые квартиры в Перми продаются в Орджоникидзевском районе

03 января 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Самые дорогие новостройки расположены в Ленинском районе Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Самая недорогая недвижимость в Перми продается в Орджоникидзевском районе города. Средняя цена новой квартиры в районе — 3,6 млн рублей, рассказали URA.RU аналитики компании «Авито». «Среди всех районов Перми самый доступный средний ценник квартир — в Орджоникидзевском районе (2,8 млн рублей на „вторичке“ и 3,6 млн рублей на „первичке“)», — рассказали в компании. В 2022 году цена на новостройки в районе только снижалась (-8,1% за год). На втором месте по недорогим новостройкам расположился Свердловский район. Там средняя цена за новую квартиру — 4,4 млн рублей (-9,5% за год). За вторичное жилье — 4,1 млн рублей. Третье место досталось Кировскому району с ценой 4,75 млн рублей за новостройку. Вторичное жилье в районе продают дешевле, чем в Свердловском — за 3 млн рублей. По темпам удорожания Кировский первый в Перми — за год цена на жилплощадь в новых домах выросла на 43,9%. Подороже обойдется квартира в Дзержинском районе — 5,2 млн рублей за первичное жилье (+30% за год) и 4,55 млн рублей за вторичку. Пятое место разделили Мотовилихинский и Индустриальный районы с ценой 5,3 млн рублей за новостройку и 4-4,1 млн за квартиру с рук. Самое дорогое жилье находится в центральном Ленинском районе города. Там новые квартиры продаются в среднем за 7,1 млн рублей (+4,8%), а вторичное жилье за 5,6 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самая недорогая недвижимость в Перми продается в Орджоникидзевском районе города. Средняя цена новой квартиры в районе — 3,6 млн рублей, рассказали URA.RU аналитики компании «Авито». «Среди всех районов Перми самый доступный средний ценник квартир — в Орджоникидзевском районе (2,8 млн рублей на „вторичке“ и 3,6 млн рублей на „первичке“)», — рассказали в компании. В 2022 году цена на новостройки в районе только снижалась (-8,1% за год). На втором месте по недорогим новостройкам расположился Свердловский район. Там средняя цена за новую квартиру — 4,4 млн рублей (-9,5% за год). За вторичное жилье — 4,1 млн рублей. Третье место досталось Кировскому району с ценой 4,75 млн рублей за новостройку. Вторичное жилье в районе продают дешевле, чем в Свердловском — за 3 млн рублей. По темпам удорожания Кировский первый в Перми — за год цена на жилплощадь в новых домах выросла на 43,9%. Подороже обойдется квартира в Дзержинском районе — 5,2 млн рублей за первичное жилье (+30% за год) и 4,55 млн рублей за вторичку. Пятое место разделили Мотовилихинский и Индустриальный районы с ценой 5,3 млн рублей за новостройку и 4-4,1 млн за квартиру с рук. Самое дорогое жилье находится в центральном Ленинском районе города. Там новые квартиры продаются в среднем за 7,1 млн рублей (+4,8%), а вторичное жилье за 5,6 млн рублей.