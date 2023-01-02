Пойманные раки попали на праздничный стол Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловчане во время ночной рыбалки на Белоярском водохранилище устроили заплыв под водой и поймали ведро раков. Фотографиями и эмоциями рыбаки поделились в группе «Уральский клуб рыбалки» во «ВКонтакте».

«Немного вчера порыбачили на „белке“ [Белоярке] с ребятами! Красота просто неописуемая!», — поделился один из участников группы и приложил несколько фото, где виден улов — ведро раков.

На вопросы корреспондента мужчина ответил, что раков они с друзьями ловили под водой в водолазных костюмах. «Температура воздуха была минус 15, а в воде плюс 23. На Белоярке вода теплая, не замерзает, плаваешь, как в ванне», — объяснил рыбак.

Ранее рыбак из другого уральского района — ХМАО — похвастался отличным уловом. Мужчина выложил пост с фотографией, на которой красовалась гора окуней.

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Зимняя природа восхищает своей красотой Фото: группа «Уральский клуб рыбалки» во «ВКонтакте»

На раков охотились с водолазным снаряжением Фото: группа «Уральский клуб рыбалки» во «ВКонтакте»