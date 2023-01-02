02 января 2023

Свердловчане во время ночной рыбалки поймали ведро раков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения выставки
Пойманные раки попали на праздничный стол Фото:

Свердловчане во время ночной рыбалки на Белоярском водохранилище устроили заплыв под водой и поймали ведро раков. Фотографиями и эмоциями рыбаки поделились в группе «Уральский клуб рыбалки» во «ВКонтакте».

«Немного вчера порыбачили на „белке“ [Белоярке] с ребятами! Красота просто неописуемая!», — поделился один из участников группы и приложил несколько фото, где виден улов — ведро раков.

На вопросы корреспондента мужчина ответил, что раков они с друзьями ловили под водой в водолазных костюмах. «Температура воздуха была минус 15, а в воде плюс 23. На Белоярке вода теплая, не замерзает, плаваешь, как в ванне», — объяснил рыбак.

Ранее рыбак из другого уральского района — ХМАО — похвастался отличным уловом. Мужчина выложил пост с фотографией, на которой красовалась гора окуней.

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Свердловчане во время ночной рыбалки на Белоярском водохранилище устроили заплыв под водой и поймали ведро раков. Фотографиями и эмоциями рыбаки поделились в группе «Уральский клуб рыбалки» во «ВКонтакте». «Немного вчера порыбачили на „белке“ [Белоярке] с ребятами! Красота просто неописуемая!», — поделился один из участников группы и приложил несколько фото, где виден улов — ведро раков. На вопросы корреспондента мужчина ответил, что раков они с друзьями ловили под водой в водолазных костюмах. «Температура воздуха была минус 15, а в воде плюс 23. На Белоярке вода теплая, не замерзает, плаваешь, как в ванне», — объяснил рыбак. Ранее рыбак из другого уральского района — ХМАО — похвастался отличным уловом. Мужчина выложил пост с фотографией, на которой красовалась гора окуней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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