Свердловчане во время ночной рыбалки на Белоярском водохранилище устроили заплыв под водой и поймали ведро раков. Фотографиями и эмоциями рыбаки поделились в группе «Уральский клуб рыбалки» во «ВКонтакте».
«Немного вчера порыбачили на „белке“ [Белоярке] с ребятами! Красота просто неописуемая!», — поделился один из участников группы и приложил несколько фото, где виден улов — ведро раков.
На вопросы корреспондента мужчина ответил, что раков они с друзьями ловили под водой в водолазных костюмах. «Температура воздуха была минус 15, а в воде плюс 23. На Белоярке вода теплая, не замерзает, плаваешь, как в ванне», — объяснил рыбак.
Ранее рыбак из другого уральского района — ХМАО — похвастался отличным уловом. Мужчина выложил пост с фотографией, на которой красовалась гора окуней.
Свердловчане узнали, где зимуют раки
Фото: группа «Уральский клуб рыбалки» во «ВКонтакте»
Дайвингисты охотились на раков ночью с фонарем
Фото: группа «Уральский клуб рыбалки» во «ВКонтакте»
Улов получился хорошим
Фото: группа «Уральский клуб рыбалки» во «ВКонтакте»
Зимняя природа восхищает своей красотой
Фото: группа «Уральский клуб рыбалки» во «ВКонтакте»
На раков охотились с водолазным снаряжением
Фото: группа «Уральский клуб рыбалки» во «ВКонтакте»
Рыбалка проходила в темноте
Фото: группа «Уральский клуб рыбалки» во «ВКонтакте»
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Свердловчане во время ночной рыбалки на Белоярском водохранилище устроили заплыв под водой и поймали ведро раков. Фотографиями и эмоциями рыбаки поделились в группе «Уральский клуб рыбалки» во «ВКонтакте». «Немного вчера порыбачили на „белке“ [Белоярке] с ребятами! Красота просто неописуемая!», — поделился один из участников группы и приложил несколько фото, где виден улов — ведро раков. На вопросы корреспондента мужчина ответил, что раков они с друзьями ловили под водой в водолазных костюмах. «Температура воздуха была минус 15, а в воде плюс 23. На Белоярке вода теплая, не замерзает, плаваешь, как в ванне», — объяснил рыбак. Ранее рыбак из другого уральского района — ХМАО — похвастался отличным уловом. Мужчина выложил пост с фотографией, на которой красовалась гора окуней.