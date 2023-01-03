03 января 2023
02 января 2023
01 января 2023

Подростка, которого избили и бросили умирать на морозе в ХМАО, госпитализировали

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, кардиология, операционная, пациент, больной, каталка, врач, больница
Подросток будет лечиться под присмотром врачей Фото:

Подросток, которого избили неизвестные в Нижневартовске (ХМАО), согласился на госпитализацию из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мама несовершеннолетнего.

«Ранее он отказывался от госпитализации, но дома ему не стало лучше. И мы решили вновь обратиться к медикам, чтобы ребенок лечился под присмотром врачей. Он будет находиться в Нижневартовской окружной клинической детской больнице», — уточнила мама подростка.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 1 января пара неизвестных избила 17-летнего подростка и бросили на улице без сознания в 30-градусный мороз. Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил коллегам из ХМАО возбудить уголовное дело по факту инцидента.

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Подросток, которого избили неизвестные в Нижневартовске (ХМАО), согласился на госпитализацию из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мама несовершеннолетнего. «Ранее он отказывался от госпитализации, но дома ему не стало лучше. И мы решили вновь обратиться к медикам, чтобы ребенок лечился под присмотром врачей. Он будет находиться в Нижневартовской окружной клинической детской больнице», — уточнила мама подростка. Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 1 января пара неизвестных избила 17-летнего подростка и бросили на улице без сознания в 30-градусный мороз. Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил коллегам из ХМАО возбудить уголовное дело по факту инцидента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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