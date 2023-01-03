Подростка, которого избили и бросили умирать на морозе в ХМАО, госпитализировали

Подросток, которого избили неизвестные в Нижневартовске (ХМАО), согласился на госпитализацию из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мама несовершеннолетнего.
«Ранее он отказывался от госпитализации, но дома ему не стало лучше. И мы решили вновь обратиться к медикам, чтобы ребенок лечился под присмотром врачей. Он будет находиться в Нижневартовской окружной клинической детской больнице», — уточнила мама подростка.
Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 1 января пара неизвестных избила 17-летнего подростка и бросили на улице без сознания в 30-градусный мороз. Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил коллегам из ХМАО возбудить уголовное дело по факту инцидента.
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