Скандальный подрядчик мэрии Нижневартовска завалил исками прокуратуру

Подрядчик мэрии Нижневартовска Владимир Валетов завалил исками прокуратуру, выявившую нарушения при поставке продуктов для школьных обедов. Бизнесмен подал заявления в Арбитражный суд ХМАО от всех своих юрлиц и от себя лично обратился за защитой деловой репутации в суд Нижневартовска. Исковые заявления размещены в картотеках судов.
На сайте Арбитражного суда ХМАО размещены данные о заявлении АО «Комбинат питания социальных учреждений» (руководит им сам Валетов, акционером выступает администрация города, а в совет директоров входят ее чиновники — прим. URA.RU) с требованием оспорить ненормативный правовой акт прокуратуры Нижневартовска. Аналогичные заявления поданы от ООО «КШП-1», ООО «КШП-2», ООО «КП», учредителем которых является Валетов. Также он лично подал иск о защите своих чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиком вновь выступает прокуратура Нижневартовска. Рассмотрение дел начнется в июне 2024 года.
В пресс-службе прокуратуры ХМАО сообщили, что у бизнесмена есть право обращаться в суд, если он не согласен. Прокуратура также намерена участвовать в процессе и отстаивать свою точку зрения. Заявления Валетова были поданы до того, как история со школьным питанием получила широкую огласку на публике.
Также в городских соцсетях начало распространяться видеообращение поваров 34 школы Нижневартовска председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В нем повара заявляют, что около 11 часов дня во время накрытия школьного обеда в столовую «ворвались неизвестные — четверо мужчин и две женщины». Повар на записи утверждала, что сотрудников столовой напугали, «везде лазили без спецодежды» (при этом, добавив, что дети приходят к ним обниматься с поварами), назвала визитеров «бандитами», которые искали «черную кассу». «Давили на то, чтобы я оклеветала заведующую, якобы она совершала противоправные действия. <...> Все были напуганы», — заявила одна из сотрудниц столовой.
Источник в силовых структурах уточнил, что кроме прокуратуры, школьным питанием заинтересовались в УМВД. «Вероятно, речь идет о проверке Управления экономической безопасности и противодействия коррупции», — отметил инсайдер. Ответ пресс-службы УМВД ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что прокурор Нижневартовска Александр Еременко направил представление в адрес администрации города. Он потребовал уволить ответственную за закупки сотрудницу департамента образования, членов совета директоров «Комбината питания соцучреждений» и расторгнуть договор с его директором.
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