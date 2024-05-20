Экс-спикер думы опорного города «Лукойла» в ХМАО отсудила у мэрии свою пенсию

Экс-председатель думы Урая, который считается опорным городом «Лукойла» в ХМАО, Галина Александрова отсудила у мэрии свою муниципальную пенсию. Решение устоялось в кассации, документы опубликованы на сайте окружного суда Югры и Седьмого кассационного суда в Челябинске.
«Признать незаконным постановление администрации города Урай об отказе в назначении пенсии за выслугу лет, признать за Александровой Галиной Петровной право на пенсию за выслугу лет как лица, замещающего муниципальную должность города Урай на постоянной основе — председателя Думы города Урай шестого созыва. Обязать Администрацию города Урай произвести Александровой Галине Петровне начисление и расчет пенсии за выслугу лет <...>с 15 июня 2022 года», — указано в решении суда. Кассация оставила его без изменений.
Депутат думы Урая Леонард Насибуллин в беседе с корреспондентом URA.RU сообщил, что администрация, ранее отказавшаяся бывшему спикеру в пенсии, теперь должна Александровой порядка 2,8 миллиона рублей. При этом таких расходов муниципальный бюджет не предусматривал. Теперь новый созыв думы будет решать на июньских заседаниях комитетов, где сэкономить, чтобы выплатить пенсионерке причитающийся долг и ежемесячно перечислять ей с трудом отвоеванные в суде деньги.
Источник агентства в политическом истеблишменте уточнил, что разногласия возникли из-за натянутых отношений Александровой с градоначальником Тимуром Закирзяновым. «Вероятно, с принятием решения комитетом по бюджету Александрова может стать одной из богатейших пенсионерок города — ежемесячно она будет получать более 80 тысяч рублей», — добавил инсайдер.
Журналисту URA.RU не удалось связаться с Александровой. Она не ответила на звонок корреспондента агентства. Запрос в пресс-службу администрации Урая направлен, ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что бывшая спикер гордумы Урая подала в суд на администрацию города из-за пенсии. Чиновники отказывали Александровой в выплатах, мотивируя это тем, что она достигла пенсионного возраста до того, как получила должность председателя думы.
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