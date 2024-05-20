Детский омбудсмен ХМАО потребовала проверить проблемную уборную в школе искусств

Уполномоченная по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова направила запрос в региональное управление Роспотребнадзора для проверки в уборной детской школы искусств Пыть-Яха, где отсутствуют перегородки. Об этом детский омбудсмен сообщила на личной странице «ВКонтакте».
«Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками. <...> Уполномоченным по правам ребенка в Югре уже направлен запрос в территориальное управление Роспотребнадзора с просьбой проверить образовательную организацию г. Пыть-Яха на предмет соблюдения требований санитарного законодательства», — сообщила Низамова.
По ее словам, нормативы обустройства уборных в детских учреждениях, включая наличие перегородок, прописаны в санитарных правилах. В результате проверки Роспотребнадзор вправе направить предписание руководству ДШИ Пыть-Яха об установке перегородок между унитазами в мужском туалете.
В мэрии Пыть-Яха на запрос корреспондента URA.RU сообщили, что во всех уборных учреждения установлены щеколды для возможности уединиться. «Перегородки изначально не предусмотрены, но установлены по инициативе руководителя ДШИ в 2010 году в женском туалете, так как на втором этаже проводится большое количество мероприятий и бывают очереди именно в женский туалет», — пояснили в городской администрации. Никаких претензий по данному поводу руководство школы искусств не получало.
Ранее URA.RU писало о том, что жители Пыть-Яха обнаружили в детской школе искусств мужской туалет без перегородок и пожаловались на отсутствие приватности. Родителей учеников возмутило то, что руководство учреждения недавно установило внешнюю подсветку за 2,5 миллиона рублей, но не подумало о кабинках.
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