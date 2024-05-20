Власти Сургута нашли способ привлечь иногородних учителей в город

Власти Сургута намерены увеличить учителям размер возмещения за аренду квартиры до 20 тысяч рублей в месяц. Информация об этом была озвучена на думском комитете по бюджету заместителем начальника департамента финансов администрации Сургута Ириной Левиной, передает из думы корреспондент URA.RU.
«Необходимость внесения изменений вызвана потребностью замещения вакансий по должности «учитель русского языка и литературы» и «Педагог-психолог». В том числе за счет привлечения специалистов из других муниципальных образований ХМАО и других субъектов РФ», — сообщила Левина.
По данным департамента образования, в городе не хватает 13 учителей русского языка и 25 педагогов-психологов. На данный момент компенсация за съем квартиры рассчитана в сумме восемь с половиной тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО упала стоимость аренды недвижимости. Сейчас средняя цена за съем однокомнатной квартиры варьируется в пределах 22 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!