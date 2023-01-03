03 января 2023

В Екатеринбурге жители выстроились в огромную очередь в «Баден-Баден». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Огромные очереди в термальный комплекс прогнозируются до конца новогодних праздников Фото:

На входе в термальный комплекс «Баден-Баден» в микрорайоне Уктус (Екатеринбург) горожане выстроились в огромную очередь. Об этом рассказал читатель URA.RU.

«На входе в Баден-Баден выстроилась огромная очередь, которая начинается от парковки. Люди стоят до полутора часов, некоторые не дожидаются своей очереди и покидают комплекс», — поделился читатель агентства.

По словам сотрудника «Баден-Бадена», подобные очереди прогнозируются до 8 января. «Люди начинают занимать очередь с 8:00 часов утра», — отметили в термальном комплексе.

Ранее агентство сообщало, что на автовокзале Екатеринбурга пассажиры застряли в больших очередях. Люди жалуются, что в очереди приходится стоять по 30-40 минут.

В Екатеринбургский термальный комплекс выстроилась огромная очередь
Фото:

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На входе в термальный комплекс «Баден-Баден» в микрорайоне Уктус (Екатеринбург) горожане выстроились в огромную очередь. Об этом рассказал читатель URA.RU. «На входе в Баден-Баден выстроилась огромная очередь, которая начинается от парковки. Люди стоят до полутора часов, некоторые не дожидаются своей очереди и покидают комплекс», — поделился читатель агентства. По словам сотрудника «Баден-Бадена», подобные очереди прогнозируются до 8 января. «Люди начинают занимать очередь с 8:00 часов утра», — отметили в термальном комплексе. Ранее агентство сообщало, что на автовокзале Екатеринбурга пассажиры застряли в больших очередях. Люди жалуются, что в очереди приходится стоять по 30-40 минут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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