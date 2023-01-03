На входе в термальный комплекс «Баден-Баден» в микрорайоне Уктус (Екатеринбург) горожане выстроились в огромную очередь. Об этом рассказал читатель URA.RU.
«На входе в Баден-Баден выстроилась огромная очередь, которая начинается от парковки. Люди стоят до полутора часов, некоторые не дожидаются своей очереди и покидают комплекс», — поделился читатель агентства.
По словам сотрудника «Баден-Бадена», подобные очереди прогнозируются до 8 января. «Люди начинают занимать очередь с 8:00 часов утра», — отметили в термальном комплексе.
Ранее агентство сообщало, что на автовокзале Екатеринбурга пассажиры застряли в больших очередях. Люди жалуются, что в очереди приходится стоять по 30-40 минут.
В Екатеринбургский термальный комплекс выстроилась огромная очередь
Фото: читатель URA.RU
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На входе в термальный комплекс «Баден-Баден» в микрорайоне Уктус (Екатеринбург) горожане выстроились в огромную очередь. Об этом рассказал читатель URA.RU. «На входе в Баден-Баден выстроилась огромная очередь, которая начинается от парковки. Люди стоят до полутора часов, некоторые не дожидаются своей очереди и покидают комплекс», — поделился читатель агентства. По словам сотрудника «Баден-Бадена», подобные очереди прогнозируются до 8 января. «Люди начинают занимать очередь с 8:00 часов утра», — отметили в термальном комплексе. Ранее агентство сообщало, что на автовокзале Екатеринбурга пассажиры застряли в больших очередях. Люди жалуются, что в очереди приходится стоять по 30-40 минут.