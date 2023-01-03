В Екатеринбурге жители выстроились в огромную очередь в «Баден-Баден». Фото

04 января 2023 в 16:46 Размер текста - 17 +

Огромные очереди в термальный комплекс прогнозируются до конца новогодних праздников Фото: Владимир Андреев © URA.RU На входе в термальный комплекс «Баден-Баден» в микрорайоне Уктус (Екатеринбург) горожане выстроились в огромную очередь. Об этом рассказал читатель URA.RU. «На входе в Баден-Баден выстроилась огромная очередь, которая начинается от парковки. Люди стоят до полутора часов, некоторые не дожидаются своей очереди и покидают комплекс», — поделился читатель агентства. По словам сотрудника «Баден-Бадена», подобные очереди прогнозируются до 8 января. «Люди начинают занимать очередь с 8:00 часов утра», — отметили в термальном комплексе. Ранее агентство сообщало, что на автовокзале Екатеринбурга пассажиры застряли в больших очередях. Люди жалуются, что в очереди приходится стоять по 30-40 минут. В Екатеринбургский термальный комплекс выстроилась огромная очередь Фото: читатель URA.RU

На входе в термальный комплекс «Баден-Баден» в микрорайоне Уктус (Екатеринбург) горожане выстроились в огромную очередь. Об этом рассказал читатель URA.RU. «На входе в Баден-Баден выстроилась огромная очередь, которая начинается от парковки. Люди стоят до полутора часов, некоторые не дожидаются своей очереди и покидают комплекс», — поделился читатель агентства. По словам сотрудника «Баден-Бадена», подобные очереди прогнозируются до 8 января. «Люди начинают занимать очередь с 8:00 часов утра», — отметили в термальном комплексе. Ранее агентство сообщало, что на автовокзале Екатеринбурга пассажиры застряли в больших очередях. Люди жалуются, что в очереди приходится стоять по 30-40 минут.