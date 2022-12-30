На автовокзале Екатеринбурга пассажиры застряли в больших очередях. Фото

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Вокзал. Курган, рейсовый автобус, вокзал, автобус, пассажиры, отъезд, отток населения
Многие хотят уехать из Екатеринбурга на новогоднюю ночь к родным в другие города Фото:

Перед входом на Северный автовокзал в Екатеринбурге образовалась большая очередь из желающих уехать на Новый год в другой город. Пассажиры жалуются, что в очереди приходится стоять по 30-40 минут, сообщает telegram-канал «Екатское Чтиво».

«В очереди на вход приходится стоять по 30-40 минут, затор связан с прохождением „рамки“ и досмотра, некоторые автобусы уезжают переполненными», — рассказал один из пассажиров. При этом диспетчер отметила, что несмотря на большой наплыв пассажиров и предновогоднюю суету Северный автовокзал работает в штатном режиме.

Ранее URA.RU сообщало, что на время новогодних праздников в Екатеринбурге вдвое уменьшат количество общественного транспорта. 31 декабря трамваи и автобусы будут работать до 23:00, а метро — до полуночи.

Пассажиры пожаловались на очереди на входе в здание автовокзала
Фото:
Кто-то стоит в очереди по 30-40 минут
Фото:

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Перед входом на Северный автовокзал в Екатеринбурге образовалась большая очередь из желающих уехать на Новый год в другой город. Пассажиры жалуются, что в очереди приходится стоять по 30-40 минут, сообщает telegram-канал «Екатское Чтиво». «В очереди на вход приходится стоять по 30-40 минут, затор связан с прохождением „рамки“ и досмотра, некоторые автобусы уезжают переполненными», — рассказал один из пассажиров. При этом диспетчер отметила, что несмотря на большой наплыв пассажиров и предновогоднюю суету Северный автовокзал работает в штатном режиме. Ранее URA.RU сообщало, что на время новогодних праздников в Екатеринбурге вдвое уменьшат количество общественного транспорта. 31 декабря трамваи и автобусы будут работать до 23:00, а метро — до полуночи.
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