Многие хотят уехать из Екатеринбурга на новогоднюю ночь к родным в другие города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Перед входом на Северный автовокзал в Екатеринбурге образовалась большая очередь из желающих уехать на Новый год в другой город. Пассажиры жалуются, что в очереди приходится стоять по 30-40 минут, сообщает telegram-канал «Екатское Чтиво».

«В очереди на вход приходится стоять по 30-40 минут, затор связан с прохождением „рамки“ и досмотра, некоторые автобусы уезжают переполненными», — рассказал один из пассажиров. При этом диспетчер отметила, что несмотря на большой наплыв пассажиров и предновогоднюю суету Северный автовокзал работает в штатном режиме.

Ранее URA.RU сообщало, что на время новогодних праздников в Екатеринбурге вдвое уменьшат количество общественного транспорта. 31 декабря трамваи и автобусы будут работать до 23:00, а метро — до полуночи.

Пассажиры пожаловались на очереди на входе в здание автовокзала Фото: telegram-канал «Екатское Чтиво»