Паслер приехал в куйвашевский «город мечты», главную тему отложили

Денис Паслер приехал с рабочим визитом в Среднеуральск, но задержался ненадолго

06 мая 2025 в 16:25 Размер текста - 17 +

В Среднеуральске Паслер пробыл недолго Фото: Размик Закарян © URA.RU Врио свердловского губернатора Денис Паслер приехал в Среднеуральск, где его предшественник Евгений Куйвашев планировал масштабную реновацию. Однако, по данным URA.RU, большой проект экс-губернатора обсудить не успели. Паслер пробыл в администрации Среднеуральска всего несколько минут. Среднеуральск стал вторым городом в области после Верхней Пышмы, куда приехал Паслер. Поводом стала всероссийская акция, в рамках которой на местном мемориале зажгли Вечный огонь — одновременно с 79 городами. Помимо Паслера в мероприятии участвовал полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, встречал статусных гостей мэр Алексей Стасенок. После торжественной церемонии Жога уехал сразу, а Паслер со Стасенком отправились в администрацию. Статья по теме Губернатор Куйвашев создает под Екатеринбургом город мечты Предметного общения не было (Паслер торопился), знает источник URA.RU в областной власти. Хотя Стасенку, конечно, есть о чем рассказывать начальству. В частности, о проекте новых очистных сооружений. Нынешние изношены почти полностью, заменить их пытаются с 2019 года. В марте 2024 года тендер на строительство новых очистных выиграла компания ДСК «Строймеханизация», связанная с вице-спикером заксобрания Арменом Карапетяном. «Проект только-только проходит экспертизу. Если будет финансирование, то без сомнения [будет реализован]. Пока же все заморозили, хотя изначально в бюджете по линии минЖКХ деньги были заложены. К тому же к ним нужно строить коллектор, без него смысла нет. Куда все будет стекать?» — рассказал корреспонденту Карапетян, также приехавший на церемонию. Предполагалось, что Паслер мог заехать на очистные, но опять же — строгий тайминг. Новые сооружения — не единственное, что хотят построить в городе. В 2023 году, как раз когда пост мэра занял Стасенок, у Куйвашева появилась идея превратить депрессивный Среднеуральск (дизайнер Артемий Лебедев и вовсе назвал город «жопой») в комфортное место для жизни. Как ранее подробно писало URA.RU, бывший глава региона видел в территории большой потенциал, поэтому привлек к разработке стратегии трех застройщиков. Она предполагает реновацию центральной части города, где расположены ветхие и аварийные дома 1930-х годов постройки, строительство здесь школы и детского сада, ледовой арены, дорог, площади и общественного центра, благоустройство набережной. На строительной выставке 100+ TechnoBuild, которая проходила в октябре 2024 года в Екатеринбурге, Куйвашев показывал экспозицию первому замминистра строительства РФ Александру Ломакину и — через несколько дней — его начальнику Иреку Файзуллину. Ведь, чтобы реализовать задуманное, требовалась поддержка из областного и федерального бюджетов. Среднеуральск стал единственным городом в УрФО, который принял участие во всероссийской акции Фото: Размик Закарян, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио свердловского губернатора Денис Паслер приехал в Среднеуральск, где его предшественник Евгений Куйвашев планировал масштабную реновацию. Однако, по данным URA.RU, большой проект экс-губернатора обсудить не успели. Паслер пробыл в администрации Среднеуральска всего несколько минут. Среднеуральск стал вторым городом в области после Верхней Пышмы, куда приехал Паслер. Поводом стала всероссийская акция, в рамках которой на местном мемориале зажгли Вечный огонь — одновременно с 79 городами. Помимо Паслера в мероприятии участвовал полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, встречал статусных гостей мэр Алексей Стасенок. После торжественной церемонии Жога уехал сразу, а Паслер со Стасенком отправились в администрацию. Предметного общения не было (Паслер торопился), знает источник URA.RU в областной власти. Хотя Стасенку, конечно, есть о чем рассказывать начальству. В частности, о проекте новых очистных сооружений. Нынешние изношены почти полностью, заменить их пытаются с 2019 года. В марте 2024 года тендер на строительство новых очистных выиграла компания ДСК «Строймеханизация», связанная с вице-спикером заксобрания Арменом Карапетяном. «Проект только-только проходит экспертизу. Если будет финансирование, то без сомнения [будет реализован]. Пока же все заморозили, хотя изначально в бюджете по линии минЖКХ деньги были заложены. К тому же к ним нужно строить коллектор, без него смысла нет. Куда все будет стекать?» — рассказал корреспонденту Карапетян, также приехавший на церемонию. Предполагалось, что Паслер мог заехать на очистные, но опять же — строгий тайминг. Новые сооружения — не единственное, что хотят построить в городе. В 2023 году, как раз когда пост мэра занял Стасенок, у Куйвашева появилась идея превратить депрессивный Среднеуральск (дизайнер Артемий Лебедев и вовсе назвал город «жопой») в комфортное место для жизни. Как ранее подробно писало URA.RU, бывший глава региона видел в территории большой потенциал, поэтому привлек к разработке стратегии трех застройщиков. Она предполагает реновацию центральной части города, где расположены ветхие и аварийные дома 1930-х годов постройки, строительство здесь школы и детского сада, ледовой арены, дорог, площади и общественного центра, благоустройство набережной. На строительной выставке 100+ TechnoBuild, которая проходила в октябре 2024 года в Екатеринбурге, Куйвашев показывал экспозицию первому замминистра строительства РФ Александру Ломакину и — через несколько дней — его начальнику Иреку Файзуллину. Ведь, чтобы реализовать задуманное, требовалась поддержка из областного и федерального бюджетов.