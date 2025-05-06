Свердловским дачникам станет доступен скоростной интернет

В Свердловской области усовершенствовали инфраструктуру в дачных и туристических локациях. В результате подготовки к летнему сезону скорость мобильного интернета в Белоярском городском округе выросла на 34%, а в Сысертском — на 28%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «МегаФона».
«Летом мобильный трафик традиционно мигрирует: жители мегаполисов разъезжаются за город, а туристические зоны собирают вокруг себя отдыхающих со всей страны», — отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов. И добавил, что в целом по России модернизация затронула более 1,5 тысяч базовых станций. В результате скорость мобильного интернета в зоне работ выросла в среднем на 20%.
На Дальнем Востоке, Урале, Северном Кавказе и в Северо-Западном федеральном округе прирост составил 24%, в Поволжье и Центральной России — около 17%. Этого удалось достичь за счёт строительства новых базовых станций и интеграции технологии MIMO, передающей данные по параллельным каналам связи. Кроме того, связисты расширяли на базовых станциях спектр диапазонов и разделяли зоны покрытия на сектора — это позволило увеличить ёмкость сети как в густонаселенных городах, так и на отдаленных смотровых площадках национальных парков.
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