Пермяков попросили не кататься на тюбингах, прицепленных к машинам

За опасные катания положен штраф Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Госавтоинспекции по Березниковскому городскому округу (Пермский край) напомнили пермякам о том, что кататься на «ватрушках» и снегокатах, прицепленных к автомобилям, нельзя. Это опасно для жизни и здоровья людей, находящихся в тюбинге. Кроме того, за такую перевозку людей положены штрафы.

«Штрафы за перевозку людей на тюбингах: водителю — 1000 рублей. А пассажиру „ватрушки“, которому исполнилось 16 лет, — 800 рублей», — указано в посте паблика «Госавтоинспекция Березники» в соцсети «ВКонтакте».

Штрафы будут вынесены вне зависимости от того, на городской дороге происходили эти катания или на проселочной. Пермякам также напомнили, что в случае гибели человека, который катался на «ватрушке» таким образом, водитель понесет уголовную ответственность.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске нашли водителя автомобиля, прокатившего зацепера на тюбинге. Челябинец проехал на тюбинге, прицепленном к автомобилю, несколько километров.