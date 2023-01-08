Кадыров воспел Россию и военных в стихах

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XIX съезд всероссийской политической партии
Рамзан Кадыров написал стих, посвященный России и ее военным Фото:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в стихотворной форме восхвалил Россию, как великую державу и отметил самоотверженность ее героев военных. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Россия — держава на все времена, Героев нетленны ее имена, За Родину души отдать рождены, Герои Великой и мощной страны», — написал Кадыров. Стихотворение опубликовано в telegram-канале главы Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров назвал спецоперацию на Украине священной миссией, от которой зависит будущее России. Также глава Чечни выразил гордость российскими добровольцами, героические подвиги которых заложат основу нового мира

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в стихотворной форме восхвалил Россию, как великую державу и отметил самоотверженность ее героев военных. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Россия — держава на все времена, Героев нетленны ее имена, За Родину души отдать рождены, Герои Великой и мощной страны», — написал Кадыров. Стихотворение опубликовано в telegram-канале главы Чечни. Ранее Рамзан Кадыров назвал спецоперацию на Украине священной миссией, от которой зависит будущее России. Также глава Чечни выразил гордость российскими добровольцами, героические подвиги которых заложат основу нового мира
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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