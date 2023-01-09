09 января 2023

Власти Мегиона устраняют последствия коммунального ЧП

В Мегионе устраняют последствия коммунальной аварии, остановившей работу котельной в мороз
© Служба новостей «URA.RU»
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Порыв теплотрассы. Клипарт. Тюмень, ремонтные работы, теплотрасса, порыв трубы, пар
Аварийные бригады работают на месте коммунального ЧП в Мегионе Фото:

Власти Мегиона (ХМАО) устраняют последствия остановки котельной «Южная» и прорыва теплотрассы, которые оставили город без отопления. В официальной группе мэрии в социальной сети «Вконтакте» опубликован пост о том, что на месте утечки теплоносителя работают аварийные бригады.

«На котельной «Южная» сработала автоматическая система защиты, обеспечив остановку котлов и снижение давления в системе. Поднятые по тревоге аварийные бригады «Тепловодоканала» приступили к локализации места происшествия, перекрыв подачу тепла в расположенных поблизости тепловых камерах. Это позволило возобновить циркуляцию теплоносителя с постепенным заполнением системы теплоснабжения.

В Мегионе введен режим повышенной готовности. «Временно ограничено движение автотранспорта по части улицы Кузьмина. Устанавливается точное место порыва для проведения ремонтных работ», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU писало о введении в городе особого режима из-за коммунальной аварии. Исполняющий обязанности главы города Игорь Алчинов провел экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

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Власти Мегиона (ХМАО) устраняют последствия остановки котельной «Южная» и прорыва теплотрассы, которые оставили город без отопления. В официальной группе мэрии в социальной сети «Вконтакте» опубликован пост о том, что на месте утечки теплоносителя работают аварийные бригады. «На котельной «Южная» сработала автоматическая система защиты, обеспечив остановку котлов и снижение давления в системе. Поднятые по тревоге аварийные бригады «Тепловодоканала» приступили к локализации места происшествия, перекрыв подачу тепла в расположенных поблизости тепловых камерах. Это позволило возобновить циркуляцию теплоносителя с постепенным заполнением системы теплоснабжения. В Мегионе введен режим повышенной готовности. «Временно ограничено движение автотранспорта по части улицы Кузьмина. Устанавливается точное место порыва для проведения ремонтных работ», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU писало о введении в городе особого режима из-за коммунальной аварии. Исполняющий обязанности главы города Игорь Алчинов провел экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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