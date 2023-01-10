Власти отказали пермскому системообразующему предприятию в поддержке

Алексей Чибисов указал на недочеты в заявке ООО КАМА» на реализацию инвестпроекта Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Министерство промышленности и торговли Пермского края отклонило заявку ООО «КАМА» на реализацию инвестпроекта. Соответствующее решение принято главой минпромторга, вице-премьером краевого правительства Алексеем Чибисовым. Предприятие планировало вложить средства с модернизацию производства, говорится в проекте приказа, который опубликован на сайте ведомства.

«Приказываю: отклонить заявку общества с ограниченной ответственностью «КАМА», зарегистрированную 14 декабря 2022 г № 03-05-11-26, на реализацию инвестиционного проекта «Модернизация объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры ООО «КАМА»», — сказано в документе. Указано также, что заявка предприятия не соответствует пункту 9 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов. В положении сказано, что, концепция инвестпроекта разрабатывается в соответствии с методическими указаниями ряда федеральных министерств.

В пресс-службе ООО «КАМА» корреспонденту URA.RU не стали комментировать принятое минпромтором решение. Группа предприятий «КАМА» реализовало в Прикамье инвестпроект по выпуску мелованного картона и мелованной бумаги. Сейчас оно является единственным в России предприятием, которое производит данный вид продукции. В апреле 2022 года «КАМА» получило статус одного из системообразующих предприятий в России.

В Пермском крае для предприятий, реализующих инвестиционные проекты, предусмотрены меры поддержки от краевого правительства. Так, инвесторам предоставляются земельные участки без проведения торгов, а также налоговые льготы.