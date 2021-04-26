26 апреля 2021

Банк «Открытие» продает свой завод в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Банк планирует за три года продать завод в Пермском крае Фото:

Банк «Открытие» намерен в ближайшие три года найти профильного инвестора для единственного в России производителя мелованного картона — Краснокамского ЦБК в Пермском крае (группу компаний «Кама»). Об этом сообщил председатель правления банка Михаил Задорнов.

По информации «Коммерсанта», банк выдал заводу кредит на 19,4 млрд рублей, а после того как предприятие перешло в его собственность, вложил в него дополнительные средства и теперь намерен их вернуть. Однако, по словам собеседника издания, из-за высокой стоимости завода, претендентов будет немного.

При этом в банке уточнили, что передача актива может проходить поэтапно, чтобы «покупатель убедился в отсутствии рисков». По словам Задорнова, до продажи банк намерен максимально поднять акционерную стоимость группы «Кама», в том числе за счет организации сбыта, и окупить уже сделанные в нее инвестиции.

Группа «Кама» состоит из ЦБК, связанной с ним компании «Камабумпром» и компании «Кама Картон». Последняя структура была создана в июле 2016 года для строительства производства мелованного картона.

Ранее на сайте губернатора и правительства Пермского края появилась информация, что в Перми первыми в России собираются наладить выпуск мелованного картона. Планируется, что дополнительно в обслуживании проекта будет задействовано свыше ста подрядных организаций. Также сообщалось, что в регионе реализуются 3 инвестпроекта в области освоения лесов с объемом инвестиций порядка 9 млрд руб. и созданием более 400 рабочих мест. Речь идет о проектах ООО «Кама Картон», а также компании «СВЕЗА Уральский» и ООО «Красный Октябрь».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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