В Екатеринбурге крупный ТЦ подал иск к мэрии

ТЦ "Успенский" подал иск к мэрии по вопросу инфраструктуры Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители ТЦ «Успенский» подали иск к администрации Екатеринбурга. На сайте Арбитражного суда Свердловской области он зарегистрирован в категории «экономические споры по гражданским правоотношениям».

«Истец — торговый центр „Успенский“, ответчик — город Екатеринбург в лице администрации г. Екатеринбурга. Судья — Билокурая А. А.», — следует из информации в картотеке дел.

Как пояснили URA.RU представители «Успенского», подача иска — формальная процедура, связанная с вопросом по теплоснабжению. «Никакого спора с администрацией нет», — прокомментировали в ТЦ. Агентство обратилось за комментарием в мэрию Екатеринбурга, но там не смогли оперативно ответить на вопрос.