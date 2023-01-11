В Екатеринбурге крупный ТЦ подал иск к мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проф визит в ТРЦ «ГиперСити». Курган , торговый центр, гипер сити
ТЦ "Успенский" подал иск к мэрии по вопросу инфраструктуры

Представители ТЦ «Успенский» подали иск к администрации Екатеринбурга. На сайте Арбитражного суда Свердловской области он зарегистрирован в категории «экономические споры по гражданским правоотношениям».

«Истец — торговый центр „Успенский“, ответчик — город Екатеринбург в лице администрации г. Екатеринбурга. Судья — Билокурая А. А.», — следует из информации в картотеке дел.

Как пояснили URA.RU представители «Успенского», подача иска — формальная процедура, связанная с вопросом по теплоснабжению. «Никакого спора с администрацией нет», — прокомментировали в ТЦ. Агентство обратилось за комментарием в мэрию Екатеринбурга, но там не смогли оперативно ответить на вопрос.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Представители ТЦ «Успенский» подали иск к администрации Екатеринбурга. На сайте Арбитражного суда Свердловской области он зарегистрирован в категории «экономические споры по гражданским правоотношениям». «Истец — торговый центр „Успенский“, ответчик — город Екатеринбург в лице администрации г. Екатеринбурга. Судья — Билокурая А. А.», — следует из информации в картотеке дел. Как пояснили URA.RU представители «Успенского», подача иска — формальная процедура, связанная с вопросом по теплоснабжению. «Никакого спора с администрацией нет», — прокомментировали в ТЦ. Агентство обратилось за комментарием в мэрию Екатеринбурга, но там не смогли оперативно ответить на вопрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...