Пермяк, насмерть сбивший ребенка, пройдет принудительное лечение

11 января 2023 в 20:36 Размер текста - 17 +

11-летнего мальчика насмерть сбили на пешеходном переходе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя города Березники (Пермский край) отправили на принудительное медицинское лечение. Такая мера была принята судом по итогам расследования обстоятельств дорожной аварии, в результате которой погиб 11-летний ребенок. «Установлено, что восьмого мая 2022 года мужчина, не имеющий водительского удостоверения, управляя автомобилем „Лада-Калина“, проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на регулируемом пешеходном переходе на братьев 2011 года рождения и 2004 года рождения, переходивших проезжую часть на разрешенный сигнал светофора. Малолетний потерпевший скончался на месте. Второму потерпевшему были причинены травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю. На предварительном следствии задержанный прошел психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Она установила, что водитель во время аварии не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. В связи с этим судом было принято решение о том, что он нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Ранее URA.RU рассказывало, что ход расследования этого уголовного дела взял на личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. С просьбой об этом к главе ведомства обратились жители Пермского края. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителя города Березники (Пермский край) отправили на принудительное медицинское лечение. Такая мера была принята судом по итогам расследования обстоятельств дорожной аварии, в результате которой погиб 11-летний ребенок. «Установлено, что восьмого мая 2022 года мужчина, не имеющий водительского удостоверения, управляя автомобилем „Лада-Калина“, проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на регулируемом пешеходном переходе на братьев 2011 года рождения и 2004 года рождения, переходивших проезжую часть на разрешенный сигнал светофора. Малолетний потерпевший скончался на месте. Второму потерпевшему были причинены травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю. На предварительном следствии задержанный прошел психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Она установила, что водитель во время аварии не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. В связи с этим судом было принято решение о том, что он нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Ранее URA.RU рассказывало, что ход расследования этого уголовного дела взял на личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. С просьбой об этом к главе ведомства обратились жители Пермского края.