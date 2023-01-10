Пермяк, насмерть сбивший ребенка, пройдет принудительное лечение

Жителя города Березники (Пермский край) отправили на принудительное медицинское лечение. Такая мера была принята судом по итогам расследования обстоятельств дорожной аварии, в результате которой погиб 11-летний ребенок.
«Установлено, что восьмого мая 2022 года мужчина, не имеющий водительского удостоверения, управляя автомобилем „Лада-Калина“, проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на регулируемом пешеходном переходе на братьев 2011 года рождения и 2004 года рождения, переходивших проезжую часть на разрешенный сигнал светофора. Малолетний потерпевший скончался на месте. Второму потерпевшему были причинены травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю.
На предварительном следствии задержанный прошел психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Она установила, что водитель во время аварии не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. В связи с этим судом было принято решение о том, что он нуждается в принудительных мерах медицинского характера.
Ранее URA.RU рассказывало, что ход расследования этого уголовного дела взял на личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. С просьбой об этом к главе ведомства обратились жители Пермского края.
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Жителя города Березники (Пермский край) отправили на принудительное медицинское лечение. Такая мера была принята судом по итогам расследования обстоятельств дорожной аварии, в результате которой погиб 11-летний ребенок. «Установлено, что восьмого мая 2022 года мужчина, не имеющий водительского удостоверения, управляя автомобилем „Лада-Калина“, проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на регулируемом пешеходном переходе на братьев 2011 года рождения и 2004 года рождения, переходивших проезжую часть на разрешенный сигнал светофора. Малолетний потерпевший скончался на месте. Второму потерпевшему были причинены травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю. На предварительном следствии задержанный прошел психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Она установила, что водитель во время аварии не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. В связи с этим судом было принято решение о том, что он нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Ранее URA.RU рассказывало, что ход расследования этого уголовного дела взял на личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. С просьбой об этом к главе ведомства обратились жители Пермского края.