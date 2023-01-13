Реформатор Конституции одобрил идею отбирать имущество за оскорбление ВС РФ

Отбирать имущество у звезд, критикующих российскую спецоперацию на Украине, можно при внесении определенных поправок в Уголовный кодекс. С такой поддержкой инициативы, ранее предложенной спикером Госдумы Вячеславом Володиным, выступил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Такой подход возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления. Нужно внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс», — сказал Андрей Клишас в разговоре с ТАСС.
Ранее Володин назвал российских звезд, выступающих против спецоперации, «негодяями» и призвал отбирать у них имущество для «возмещения нанесенного ущерба». Он также отмечал правильность внесения поправок для этого в УК.
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