Реформатор Конституции одобрил идею отбирать имущество за оскорбление ВС РФ

Сенатор Клишас поддержал идею отбирать имущество за оскорбление армии России
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, клишас андрей
Андрей Клишас поддержал инициативу спикера Госдумы Фото:

Отбирать имущество у звезд, критикующих российскую спецоперацию на Украине, можно при внесении определенных поправок в Уголовный кодекс. С такой поддержкой инициативы, ранее предложенной спикером Госдумы Вячеславом Володиным, выступил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Такой подход возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления. Нужно внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс», — сказал Андрей Клишас в разговоре с ТАСС.

Ранее Володин назвал российских звезд, выступающих против спецоперации, «негодяями» и призвал отбирать у них имущество для «возмещения нанесенного ущерба». Он также отмечал правильность внесения поправок для этого в УК.

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Отбирать имущество у звезд, критикующих российскую спецоперацию на Украине, можно при внесении определенных поправок в Уголовный кодекс. С такой поддержкой инициативы, ранее предложенной спикером Госдумы Вячеславом Володиным, выступил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Такой подход возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления. Нужно внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс», — сказал Андрей Клишас в разговоре с ТАСС. Ранее Володин назвал российских звезд, выступающих против спецоперации, «негодяями» и призвал отбирать у них имущество для «возмещения нанесенного ущерба». Он также отмечал правильность внесения поправок для этого в УК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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