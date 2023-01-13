13 января 2023

Пермячка заколола ножом своего бывшего сожителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемая нанесла ножом удар по телу мужчины в ходе ссоры Фото:

Жительница города Березники (Пермский край) заколола ножом своего бывшего сожителя. Это произошло во время ссоры, сообщается в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Обвиняемая распивала спиртные напитки вместе с бывшим сожителем в его квартире. Из-за оскорблений между ними произошла ссора, во время которой женщина нанесла ножом удар по телу мужчины. После этого обвиняемая вызвала скорую помощь», — сообщается в ведомстве.

Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство». На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU писало, что следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного против 29-летней жительницы Перми. Ее обвиняют в убийстве своего восьмимесячного сына.

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Жительница города Березники (Пермский край) заколола ножом своего бывшего сожителя. Это произошло во время ссоры, сообщается в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Обвиняемая распивала спиртные напитки вместе с бывшим сожителем в его квартире. Из-за оскорблений между ними произошла ссора, во время которой женщина нанесла ножом удар по телу мужчины. После этого обвиняемая вызвала скорую помощь», — сообщается в ведомстве. Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство». На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU писало, что следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного против 29-летней жительницы Перми. Ее обвиняют в убийстве своего восьмимесячного сына.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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