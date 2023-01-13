Пермячка заколола ножом своего бывшего сожителя

Жительница города Березники (Пермский край) заколола ножом своего бывшего сожителя. Это произошло во время ссоры, сообщается в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
«Обвиняемая распивала спиртные напитки вместе с бывшим сожителем в его квартире. Из-за оскорблений между ними произошла ссора, во время которой женщина нанесла ножом удар по телу мужчины. После этого обвиняемая вызвала скорую помощь», — сообщается в ведомстве.
Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство». На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее URA.RU писало, что следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного против 29-летней жительницы Перми. Ее обвиняют в убийстве своего восьмимесячного сына.
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