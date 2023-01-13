Пермячка заколола ножом своего бывшего сожителя

14 января 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

Обвиняемая нанесла ножом удар по телу мужчины в ходе ссоры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница города Березники (Пермский край) заколола ножом своего бывшего сожителя. Это произошло во время ссоры, сообщается в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Обвиняемая распивала спиртные напитки вместе с бывшим сожителем в его квартире. Из-за оскорблений между ними произошла ссора, во время которой женщина нанесла ножом удар по телу мужчины. После этого обвиняемая вызвала скорую помощь», — сообщается в ведомстве. Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство». На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU писало, что следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного против 29-летней жительницы Перми. Ее обвиняют в убийстве своего восьмимесячного сына.

Жительница города Березники (Пермский край) заколола ножом своего бывшего сожителя. Это произошло во время ссоры, сообщается в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Обвиняемая распивала спиртные напитки вместе с бывшим сожителем в его квартире. Из-за оскорблений между ними произошла ссора, во время которой женщина нанесла ножом удар по телу мужчины. После этого обвиняемая вызвала скорую помощь», — сообщается в ведомстве. Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство». На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU писало, что следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного против 29-летней жительницы Перми. Ее обвиняют в убийстве своего восьмимесячного сына.