14 января 2023
13 января 2023

Екатеринбуржец сбил пешехода и скрылся с места ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские разыскивают водителя, который сбил пешехода и уехал Фото:

В Екатеринбурге неизвестный водитель сбил женщину и покинул место ДТП. Пострадавшую госпитализировали с травмами головы и переломами, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадала женщина, которая с травмами головы и переломами костей доставлена в больницу. На данный момент женщина находится в реанимации», — рассказали в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло 14 января примерно в три часа ночи возле дома на улице Волгоградская, 49. Сотрудники Госавтоинспекции просят всех, кто располагает информацией об аварии обратиться по телефонам +7(958)138-29-00 либо 02.

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В Екатеринбурге неизвестный водитель сбил женщину и покинул место ДТП. Пострадавшую госпитализировали с травмами головы и переломами, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадала женщина, которая с травмами головы и переломами костей доставлена в больницу. На данный момент женщина находится в реанимации», — рассказали в пресс-службе ведомства. ДТП произошло 14 января примерно в три часа ночи возле дома на улице Волгоградская, 49. Сотрудники Госавтоинспекции просят всех, кто располагает информацией об аварии обратиться по телефонам +7(958)138-29-00 либо 02.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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