Екатеринбуржец сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В Екатеринбурге неизвестный водитель сбил женщину и покинул место ДТП. Пострадавшую госпитализировали с травмами головы и переломами, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадала женщина, которая с травмами головы и переломами костей доставлена в больницу. На данный момент женщина находится в реанимации», — рассказали в пресс-службе ведомства.
ДТП произошло 14 января примерно в три часа ночи возле дома на улице Волгоградская, 49. Сотрудники Госавтоинспекции просят всех, кто располагает информацией об аварии обратиться по телефонам +7(958)138-29-00 либо 02.
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