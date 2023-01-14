Глава Сургута доложил губернатору о перспективах крупнейшей агломерации в ХМАО

15 января 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Андрей Филатов доложил Натальей Комаровой о перспективах крупнейшей агломерации в ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава Сургута Андрей Филатов на встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой рассказал о том, что сейчас формируется рабочая группа для работы по созданию крупнейшей агломерации в ХМАО. В ее состав входят Сургут, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургутский и Нефтеюганский районы. Трансляция события велась на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте». «В январе формируется рабочая группа, представительства от городов. Мы договорились, что будет перетекающее председательство. В феврале будем выходить с предложением о том, какие проекты можно реализовать», — рассказал Филатов. Ранее сообщалось, что в Сургуте пять мэров подписали соглашение о создании крупнейшей городской агломерации в ХМАО. Основной целью соглашения является усовершенствование транспортной системы и развитие промышленности.

Глава Сургута Андрей Филатов на встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой рассказал о том, что сейчас формируется рабочая группа для работы по созданию крупнейшей агломерации в ХМАО. В ее состав входят Сургут, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургутский и Нефтеюганский районы. Трансляция события велась на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте». «В январе формируется рабочая группа, представительства от городов. Мы договорились, что будет перетекающее председательство. В феврале будем выходить с предложением о том, какие проекты можно реализовать», — рассказал Филатов. Ранее сообщалось, что в Сургуте пять мэров подписали соглашение о создании крупнейшей городской агломерации в ХМАО. Основной целью соглашения является усовершенствование транспортной системы и развитие промышленности.