Глава Сургута доложил губернатору о перспективах крупнейшей агломерации в ХМАО

Глава Сургута Андрей Филатов на встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой рассказал о том, что сейчас формируется рабочая группа для работы по созданию крупнейшей агломерации в ХМАО. В ее состав входят Сургут, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургутский и Нефтеюганский районы. Трансляция события велась на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте».
«В январе формируется рабочая группа, представительства от городов. Мы договорились, что будет перетекающее председательство. В феврале будем выходить с предложением о том, какие проекты можно реализовать», — рассказал Филатов.
Ранее сообщалось, что в Сургуте пять мэров подписали соглашение о создании крупнейшей городской агломерации в ХМАО. Основной целью соглашения является усовершенствование транспортной системы и развитие промышленности.
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