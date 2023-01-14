14 января 2023
13 января 2023

Глава Сургута доложил губернатору о перспективах крупнейшей агломерации в ХМАО

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Визит Комаровой в Сургут, филатов андрей, комарова наталья
Андрей Филатов доложил Натальей Комаровой о перспективах крупнейшей агломерации в ХМАО Фото:

Глава Сургута Андрей Филатов на встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой рассказал о том, что сейчас формируется рабочая группа для работы по созданию крупнейшей агломерации в ХМАО. В ее состав входят Сургут, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургутский и Нефтеюганский районы. Трансляция события велась на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте».

«В январе формируется рабочая группа, представительства от городов. Мы договорились, что будет перетекающее председательство. В феврале будем выходить с предложением о том, какие проекты можно реализовать», — рассказал Филатов.

Ранее сообщалось, что в Сургуте пять мэров подписали соглашение о создании крупнейшей городской агломерации в ХМАО. Основной целью соглашения является усовершенствование транспортной системы и развитие промышленности.

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Глава Сургута Андрей Филатов на встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой рассказал о том, что сейчас формируется рабочая группа для работы по созданию крупнейшей агломерации в ХМАО. В ее состав входят Сургут, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургутский и Нефтеюганский районы. Трансляция события велась на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте». «В январе формируется рабочая группа, представительства от городов. Мы договорились, что будет перетекающее председательство. В феврале будем выходить с предложением о том, какие проекты можно реализовать», — рассказал Филатов. Ранее сообщалось, что в Сургуте пять мэров подписали соглашение о создании крупнейшей городской агломерации в ХМАО. Основной целью соглашения является усовершенствование транспортной системы и развитие промышленности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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