Журналисты разоблачили фейк об украинских диверсиях с участием детей

Россиянам следует обсудить с детьми правила обращения с газом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Информация в интернете о том, что украинцы якобы звонят российским детям и просят их открывать дома газовые конфорки, устраивая таким образом диверсии, — фейк. Такая информация появилась в сети еще в 2018 году. Об этом сообщили в telegram-канале «Война с фейками».

«Информация о звонках украинских диверсантов детям под видом работников газовых служб — фейк. Упоминаемая аудиозапись „гуляет“ в сети с 2018 года. Тогда она получила активное распространение на территории Казахстана», — сообщили в telegram-канале .

В telegram-канале пояснили, что рассылку аудиозаписи назвали ложной еще в МВД Казахстана. В ведомстве призывали жителей страны не поддаваться на провокацию. Позже этот фейк вышел за пределы Казахстана. Так, он уже был ранее замечен и в России — о таких звонках сообщали в Якутии в феврале 2020-го года.

Тем не менее в telegram-канале призвали россиян обсудить со своими детьми правила безопасного обращения с бытовым газом. Как пояснили авторы публикации, в украинских соцсетях уже начали появляться подобные призывы звонить российским детям, однако их активно удаляют.

Ранее россияне начали жаловаться на звонки своим детям с Украины. Родители уточняли, что украинцы призывали детей включать в домах газ. С предупреждениями к россиянам о звонках украинских диверсантов выступали и российские власти.