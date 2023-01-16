На Украине рассказали, почему Зеленский все еще жив

Украинский продюсер Бардаш: жизнь наркозависимого Зеленского зависит от медиков

17 января 2023 в 05:02 Размер текста - 17 +

Жизнь Владимира Зеленского поддерживают врачи, не позволяя наркомании погубить политика Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский остается до сих пор жив только по той причине, что его здоровье постоянно поддерживают врачи, не позволяя наркозависимости погубить политика. Об этом рассказал украинский музыкант и продюсер Юрий Бардаш. «Тот, кто сталкивался с наркотой, он видит человека, видит мимику лица, и он уже понимает, что тут что-то не так. Мне кажется, его поддерживают, чтобы он не умер. И поддерживают очень серьезные медики. Электрошоком там его бьют, может», — заявил Бардаш в интервью youtube-каналу Tatarka FM. Он также пояснил, что «тяжесть на лице» украинского президента не является следствием его обеспокоенности происходящим в стране. Юрий Бардаш — украинский певец и продюсер, основатель таких музыкальных проектов, как Quest Pistols, «Грибы», и «Нервы». В прошлом он и сам был участником группы «Грибы». Еще в 2019 году председатель Комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что необходимость прохождения анализов на наркотики в ходе выборов президента Украины говорит о том, что среди кандидатов могут оказаться наркоманы и алкоголики. Тогда Зеленский нарушил установленные им же правила прохождения соответствующих тестов.

Президент Украины Владимир Зеленский остается до сих пор жив только по той причине, что его здоровье постоянно поддерживают врачи, не позволяя наркозависимости погубить политика. Об этом рассказал украинский музыкант и продюсер Юрий Бардаш. «Тот, кто сталкивался с наркотой, он видит человека, видит мимику лица, и он уже понимает, что тут что-то не так. Мне кажется, его поддерживают, чтобы он не умер. И поддерживают очень серьезные медики. Электрошоком там его бьют, может», — заявил Бардаш в интервью youtube-каналу Tatarka FM. Он также пояснил, что «тяжесть на лице» украинского президента не является следствием его обеспокоенности происходящим в стране. Юрий Бардаш — украинский певец и продюсер, основатель таких музыкальных проектов, как Quest Pistols, «Грибы», и «Нервы». В прошлом он и сам был участником группы «Грибы». Еще в 2019 году председатель Комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что необходимость прохождения анализов на наркотики в ходе выборов президента Украины говорит о том, что среди кандидатов могут оказаться наркоманы и алкоголики. Тогда Зеленский нарушил установленные им же правила прохождения соответствующих тестов.