Российский офицер спас своих бойцов, в одиночку зачистив опорник ВСУ

Командир танкового взвода с позывным «Унга» из состава войсковой группировки «Восток» проявил самоотверженность, спасая члена своего экипажа. Во время боя за Константинополь в ДНР, он самостоятельно зачистил опорный пункт противника и вывел из окружения своего наводчика, а так же раненых бойцов.
«Нас дронами отработали, мы с экипажем вышли, увидели недалеко от танка опорник. Мы туда заходили, у меня наводчик упал в яму к противнику. Выбор был один — зайти и зачистить этот опорник, чтобы вытащить своего наводчика живым. Я туда залетаю, они начали по голове работать, а я снизу их троих, неожиданно, с метра бой был. Я отработал по ним», — сказал Унга в беседе с ТАСС. Таким образом ему удалось спасти наводчика и вывести из окружения раненых бойцов
Офицер лично обеспечил выведение наводчика из окружения, зачистил опорный пункт противника, а также помог эвакуировать еще девять раненых военнослужащих. Для этого группе пришлось преодолеть пешком расстояние около 15 километров.
По словам командира, благодаря предпринятым действиям жизни всех бойцов удалось спасти. Впоследствии подразделение было эвакуировано. Унга отметил, что поставленная перед бойцами задача была выполнена полностью.
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