Зеленский нарушает собственные правила, считает спикер штаба Порошенко фото: стоп-кадр видео Зе! Президент, YouTube

Комик и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский нарушил установленные им же правила дебатов с действующим лидером страны Петром Порошенко. Чтобы результаты анализов были максимально прозрачными, шоумен должен был сдать волосы, заявил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

«Если Зеленский сам предложил эту историю с анализами, сам поставил ее на повестку дня, то он должен сдавать анализы не понарошку, а всерьез, и не выборочно. Насколько нам известно, кандидат Зеленский не сдал волос», — приводит слова Медведева телеканал «112 Украина».

Глава штаба Порошенко пояснил, что волосы, по версии министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, — ключевой для поиска наркотиков биоматериал, уточняет RT. По его словам, следы наркотических веществ могут сохраняться в волосах до трех месяцев.

Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты 3 апреля. Комик согласился на публичный спор с действующим президентом при условии, что оба они должны пройти анализы на наличие в крови наркотиков и алкоголя. Дебатанты уже сдали анализы. Стоимость их публичного спора, намеченного на 19 апреля, оценили в один миллион долларов. Вести дебаты будет крымский журналист Павел Казарин.