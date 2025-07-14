ФСБ задержала украинку, которая готовила покушение на российского офицера

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ФСБ установила лица, которые завербовали украинку
ФСБ установила лица, которые завербовали украинку Фото:

ФСБ задержала гражданку России и Украины, которая по поручению Службы безопасности Украины планировала совершить покушение на российского офицера в Крыму. Об этом сообщило ведомство.

«По заданию СБУ накануне Дня Победы в мае 2025 года завербованная спецслужбой гражданка России и Украины 2000 года рождения должна была совершить подрыв российского военнослужащего», — передала служба. Там добавили, что правоохранительные органы задержали женщину, подозреваемую в подготовке теракта.

Преступление планировалось осуществить с использованием взрывного устройства западного производства, которое женщина должна была установить в автомобиле военнослужащего. По данным российских спецслужб, установлены лица из СБУ, причастные к вербовке и обучению задержанной. В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и госизмене. 

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ пресекли попытку убийства работника предприятия оборонной промышленности. Подозреваемую задержали и провели допрос. Девушка сообщила, что ее задачей было лишь «проследить» по указанию украинских спецслужб, передает «Царьград».

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ФСБ задержала гражданку России и Украины, которая по поручению Службы безопасности Украины планировала совершить покушение на российского офицера в Крыму. Об этом сообщило ведомство. «По заданию СБУ накануне Дня Победы в мае 2025 года завербованная спецслужбой гражданка России и Украины 2000 года рождения должна была совершить подрыв российского военнослужащего», — передала служба. Там добавили, что правоохранительные органы задержали женщину, подозреваемую в подготовке теракта. Преступление планировалось осуществить с использованием взрывного устройства западного производства, которое женщина должна была установить в автомобиле военнослужащего. По данным российских спецслужб, установлены лица из СБУ, причастные к вербовке и обучению задержанной. В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и госизмене.  Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ пресекли попытку убийства работника предприятия оборонной промышленности. Подозреваемую задержали и провели допрос. Девушка сообщила, что ее задачей было лишь «проследить» по указанию украинских спецслужб, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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