Вспышек на Солнце все больше: прогноз магнитных бурь на 15 июля 2025

За последние несколько дней, по данным ученых, на поверхности Солнца участились вспышки. На звезде — повышенная активность, из-за чего индекс солнечной активности приближается к «красным» значениям. О том, приведет ли активность к магнитным бурям 15 июля 2025 — в материале URA.RU.
Солнечная активность 15 июля 2025
По данным ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, за последние несколько дней количество вспышек на поверхности звезды значительно увеличилось. Лишь за первую половину дня в воскресенье эксперты зафиксировали 11 вспышек — однако пока что они никак не повлияли на магнитосферу Земли.
«Прямо сейчас, опять же вопреки некоторым сообщениям, риски сильных магнитных бурь или существенного повышения радиационной нагрузки на космические аппараты пока отсутствуют», — отметили ученые. «Тем не менее, первая половина предстоящей недели может быть очень динамичной».
Остается лишь наблюдать за вспышками на Солнце: на текущий момент индекс солнечной активности оценивается в 6,1 баллов из 10. За ночь на звезде зафиксировали пять небольших вспышек класса С. Информации о том, что они как-то повлияют на геомагнитную активность — нет.
Магнитная буря 15 июля 2025
Судя по текущему прогнозу, вторник обещает быть спокойным. Ученые предполагают, что в течение всего дня уровень магнитосферы Земли не превысит «зеленых» значений. Вероятность спокойной геомагнитной обстановки оценивается в 73%. Вероятность того, что на магнитосфере планеты начнутся незначительные возмущения — 20%. Шанс геомагнитного шторма ученые оценивают всего в 7%.
Прогноз магнитных бурь на месяц
Ближайшая магнитная буря ожидается на следующей неделе, 22-23 числа. Пока что это — единственный шторм, который ученые прогнозируют на ближайший месяц. 21, 28, 28 июля, а также 1, 2, 7 и 8 августа ожидается незначительное повышение геомагнитной активности, которая не должна достигнуть «красных» значений и повлиять на здоровье людей.
Однако прогноз на такой большой срок может оказаться неточным. К тому же, из-за повышенной активности на Солнце, возрастает вероятность геомагнитного шторма, который пока что трудно спрогнозировать. Поэтому метеозависимым людям стоит регулярно проверять, чего ждать от геомагнитной активности в ближайшие дни.
Что делать метеозависимым
Люди старше 50 лет, а также те, у кого есть хронические болезни или сердечно-сосудистые нарушения, наиболее подвержены влиянию магнитных бурь. Однако даже у полностью здоровых людей может проявляться метеочувствительность — по данным исследований, примерно треть населения планеты реагирует на изменения в магнитосфере.
Сегодня не существует лекарства, которое помогло бы полностью избежать ухудшения самочувствия из-за магнитных бурь. Однако их негативные последствия можно уменьшить. Для этого следует придерживаться сбалансированного питания, регулярно двигаться и обеспечить себе качественный сон. Также, чтобы почувствовать себя лучше, важно отказаться от курения и алкоголя.
Если же симптомы вроде головной боли, упадка сил или рассеянности не проходят, стоит обратиться к врачу. Высокая чувствительность к погодным изменениям иногда сигнализирует о скрытых проблемах со здоровьем, требующих медицинской помощи.
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