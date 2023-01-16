Челябинские ревизоры проверят в 2023 году траты муниципалитетов

Ревизоры Контрольно-счетной палаты Челябинской области в 2023 году проведут ряд проверок в муниципалитетах региона. Речь идет о комплексных, выборочных и тематических проверках по исполнению бюджета и аудите закупок. Об этом URA.RU заявили 17 января в пресс-службе КСП.
«Комплексные проверки в 2023 году пройдут в Кусинском районе и Снежинске. Предстоит проверить соблюдение законности и эффективности (экономности) использования бюджетных средств», — сообщили в ведомстве.
Во многих муниципалитетах ревизорам предстоит проверить годовые отчеты об исполнении местных бюджетов в пределах компетенции, установленной ст. 136 Бюджетного кодекса РФ. В список проверяемых муниципалитетов попали Красноармейский, Нагайбакский, Октябрьский, Саткинский, Увельский и Чесменский районы и город Усть-Катав.
Тематические проверки пройдут в Красноармейском (увеличение поступления доходов) и Чесменском (строительство ангара для хоккейной коробки) районах. Ревизоры также проверят использование средств при капремонте здания «Централизованная клубная система Тимирязевского сельского поселения» в Чебаркульском районе и реконструкцию системы водоснабжения Красногорского поселка в Еманжелинском районе.
Согласно плану на 2023 год, специалисты КСП области уже начали комплексную проверку деятельности мэрии Карабаша. В программу включены вопросы проверки законности, целевого и эффективного использования бюджета, расходов на реализацию нацпроектов и управления муниципальным имуществом и земельными участками.
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Ревизоры Контрольно-счетной палаты Челябинской области в 2023 году проведут ряд проверок в муниципалитетах региона. Речь идет о комплексных, выборочных и тематических проверках по исполнению бюджета и аудите закупок. Об этом URA.RU заявили 17 января в пресс-службе КСП. «Комплексные проверки в 2023 году пройдут в Кусинском районе и Снежинске. Предстоит проверить соблюдение законности и эффективности (экономности) использования бюджетных средств», — сообщили в ведомстве. Во многих муниципалитетах ревизорам предстоит проверить годовые отчеты об исполнении местных бюджетов в пределах компетенции, установленной ст. 136 Бюджетного кодекса РФ. В список проверяемых муниципалитетов попали Красноармейский, Нагайбакский, Октябрьский, Саткинский, Увельский и Чесменский районы и город Усть-Катав. Тематические проверки пройдут в Красноармейском (увеличение поступления доходов) и Чесменском (строительство ангара для хоккейной коробки) районах. Ревизоры также проверят использование средств при капремонте здания «Централизованная клубная система Тимирязевского сельского поселения» в Чебаркульском районе и реконструкцию системы водоснабжения Красногорского поселка в Еманжелинском районе. Согласно плану на 2023 год, специалисты КСП области уже начали комплексную проверку деятельности мэрии Карабаша. В программу включены вопросы проверки законности, целевого и эффективного использования бюджета, расходов на реализацию нацпроектов и управления муниципальным имуществом и земельными участками.