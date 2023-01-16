Пермяки на деньги президентского гранта будут спасать животных в Донбассе

17 января 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

НКО будет помогать приютам для животных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фонд «Следы человека в живой природе» из Перми выиграл президентский грант на спасение оставшихся без хозяев животных в Донбассе и Херсонской области. Информация об этом размещена на сайте президентских грантов. «Гуманитарный ветотряд на освобожденных территориях. Цель проекта: способствовать благополучию бывшедомашних животных освобожденных территорий», — говорится на сайте. Размер гранта составляет 2,99 млн рублей. Реализовывать проект планируют с апреля по декабрь 2023 года. Фонд будет помогать приютам для животных в Херсонской области, Угледаре, Мариуполе, Волновахе. Сотрудники НКО будут прививать, кастрировать животных, купировать вспышки инфекций в приютах, а также обеспечивать питомцев кормами.

Фонд «Следы человека в живой природе» из Перми выиграл президентский грант на спасение оставшихся без хозяев животных в Донбассе и Херсонской области. Информация об этом размещена на сайте президентских грантов. «Гуманитарный ветотряд на освобожденных территориях. Цель проекта: способствовать благополучию бывшедомашних животных освобожденных территорий», — говорится на сайте. Размер гранта составляет 2,99 млн рублей. Реализовывать проект планируют с апреля по декабрь 2023 года. Фонд будет помогать приютам для животных в Херсонской области, Угледаре, Мариуполе, Волновахе. Сотрудники НКО будут прививать, кастрировать животных, купировать вспышки инфекций в приютах, а также обеспечивать питомцев кормами.