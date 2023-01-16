16 января 2023

Пермяки на деньги президентского гранта будут спасать животных в Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийные дома, подлежащие сносу. Челябинск, кот, котик, домашний питомец, животное
НКО будет помогать приютам для животных Фото:

Фонд «Следы человека в живой природе» из Перми выиграл президентский грант на спасение оставшихся без хозяев животных в Донбассе и Херсонской области. Информация об этом размещена на сайте президентских грантов.

«Гуманитарный ветотряд на освобожденных территориях. Цель проекта: способствовать благополучию бывшедомашних животных освобожденных территорий», — говорится на сайте. Размер гранта составляет 2,99 млн рублей.

Реализовывать проект планируют с апреля по декабрь 2023 года. Фонд будет помогать приютам для животных в Херсонской области, Угледаре, Мариуполе, Волновахе. Сотрудники НКО будут прививать, кастрировать животных, купировать вспышки инфекций в приютах, а также обеспечивать питомцев кормами.

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Фонд «Следы человека в живой природе» из Перми выиграл президентский грант на спасение оставшихся без хозяев животных в Донбассе и Херсонской области. Информация об этом размещена на сайте президентских грантов. «Гуманитарный ветотряд на освобожденных территориях. Цель проекта: способствовать благополучию бывшедомашних животных освобожденных территорий», — говорится на сайте. Размер гранта составляет 2,99 млн рублей. Реализовывать проект планируют с апреля по декабрь 2023 года. Фонд будет помогать приютам для животных в Херсонской области, Угледаре, Мариуполе, Волновахе. Сотрудники НКО будут прививать, кастрировать животных, купировать вспышки инфекций в приютах, а также обеспечивать питомцев кормами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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