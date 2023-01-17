17 января 2023

Теневой мэр Перми рассказал об отношениях с критикующим СВО депутатом

Теневой мэр Перми заявил, что поддерживает общение с критикующим СВО депутатом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пленарное заседание Пермской городской думы. Сентябрь. Пермь, плотников владимир
Плотников поддерживает рабочие отношения с Захаровым Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат пермской гордумы Владимир Плотников, который считается теневым мэром, сообщил, что находится в нормальных отношениях с уехавшим из России коллегой Сергеем Захаровым, выступавшим с критикой специальной военной операции РФ. Об этом Плотников, которого в городской политтусовке негласно называют теневым мэром, рассказал корреспонденту URA.RU.

«У нас нормальные отношения, рабочие. Вот лично я с ним третий созыв уже. Общаемся, работаем», — поделился Плотников. Высказывания Захарова об СВО он никак не прокомментировал. На вопрос, считает ли Плотников нужным отозвать мандат у Захарова, он заявил, что ни у кого нет таких полномочий.

Пермский депутат Сергей Захаров весной переехал в Германию, где отрицательно высказался о проведении спецоперации РФ на Украине. Источник URA.RU сообщал о том, что отъезд Захарова из России может создать проблемы депутату Владимиру Плотникову и мэру Перми Алексею Демкину.

Специальная военная операция проводится на территории Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главной задачей обеспечить защиту и помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

Депутат пермской гордумы Владимир Плотников, который считается теневым мэром, сообщил, что находится в нормальных отношениях с уехавшим из России коллегой Сергеем Захаровым, выступавшим с критикой специальной военной операции РФ. Об этом Плотников, которого в городской политтусовке негласно называют теневым мэром, рассказал корреспонденту URA.RU. «У нас нормальные отношения, рабочие. Вот лично я с ним третий созыв уже. Общаемся, работаем», — поделился Плотников. Высказывания Захарова об СВО он никак не прокомментировал. На вопрос, считает ли Плотников нужным отозвать мандат у Захарова, он заявил, что ни у кого нет таких полномочий. Пермский депутат Сергей Захаров весной переехал в Германию, где отрицательно высказался о проведении спецоперации РФ на Украине. Источник URA.RU сообщал о том, что отъезд Захарова из России может создать проблемы депутату Владимиру Плотникову и мэру Перми Алексею Демкину. Специальная военная операция проводится на территории Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главной задачей обеспечить защиту и помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...