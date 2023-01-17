Теневой мэр Перми рассказал об отношениях с критикующим СВО депутатом

Депутат пермской гордумы Владимир Плотников, который считается теневым мэром, сообщил, что находится в нормальных отношениях с уехавшим из России коллегой Сергеем Захаровым, выступавшим с критикой специальной военной операции РФ. Об этом Плотников, которого в городской политтусовке негласно называют теневым мэром, рассказал корреспонденту URA.RU.
«У нас нормальные отношения, рабочие. Вот лично я с ним третий созыв уже. Общаемся, работаем», — поделился Плотников. Высказывания Захарова об СВО он никак не прокомментировал. На вопрос, считает ли Плотников нужным отозвать мандат у Захарова, он заявил, что ни у кого нет таких полномочий.
Пермский депутат Сергей Захаров весной переехал в Германию, где отрицательно высказался о проведении спецоперации РФ на Украине. Источник URA.RU сообщал о том, что отъезд Захарова из России может создать проблемы депутату Владимиру Плотникову и мэру Перми Алексею Демкину.
Специальная военная операция проводится на территории Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главной задачей обеспечить защиту и помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик.
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