Свердловчанка, заказавшая поджог автомобиля своего мужа, избежала наказания

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу МУП
Суд рассматривал дело о сожжении автомобиля больше года Фото:

Суд не стал наказывать екатеринбурженку Кристину Егорову, которая решила отомстить мужу и попросила двух криминальных бойцов поджечь его Toyota Corolla, поскольку девушка помирилась с пострадавшими. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

«Уголовное дело в отношении Егоровой прекратили в связи с примирением сторон», — сообщили в пресс-службе. Поджигатель автомобиля Степан Козьма направлен на принудительные работы.

О задержании поджигателей, которые вместе отбывали наказание в колонии, ранее сообщали силовки. По версии следствия, за уничтожение Toyota Corolla получили 10 тысяч рублей, после чего скрылись. В их отношении возбуждали дело по части второй статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества). Дело рассматривали в Ленинском суде больше года.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Суд не стал наказывать екатеринбурженку Кристину Егорову, которая решила отомстить мужу и попросила двух криминальных бойцов поджечь его Toyota Corolla, поскольку девушка помирилась с пострадавшими. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. «Уголовное дело в отношении Егоровой прекратили в связи с примирением сторон», — сообщили в пресс-службе. Поджигатель автомобиля Степан Козьма направлен на принудительные работы. О задержании поджигателей, которые вместе отбывали наказание в колонии, ранее сообщали силовки. По версии следствия, за уничтожение Toyota Corolla получили 10 тысяч рублей, после чего скрылись. В их отношении возбуждали дело по части второй статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества). Дело рассматривали в Ленинском суде больше года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...