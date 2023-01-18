Свердловчанка, заказавшая поджог автомобиля своего мужа, избежала наказания

18 января 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Суд рассматривал дело о сожжении автомобиля больше года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд не стал наказывать екатеринбурженку Кристину Егорову, которая решила отомстить мужу и попросила двух криминальных бойцов поджечь его Toyota Corolla, поскольку девушка помирилась с пострадавшими. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. «Уголовное дело в отношении Егоровой прекратили в связи с примирением сторон», — сообщили в пресс-службе. Поджигатель автомобиля Степан Козьма направлен на принудительные работы. О задержании поджигателей, которые вместе отбывали наказание в колонии, ранее сообщали силовки. По версии следствия, за уничтожение Toyota Corolla получили 10 тысяч рублей, после чего скрылись. В их отношении возбуждали дело по части второй статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества). Дело рассматривали в Ленинском суде больше года.

Суд не стал наказывать екатеринбурженку Кристину Егорову, которая решила отомстить мужу и попросила двух криминальных бойцов поджечь его Toyota Corolla, поскольку девушка помирилась с пострадавшими. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. «Уголовное дело в отношении Егоровой прекратили в связи с примирением сторон», — сообщили в пресс-службе. Поджигатель автомобиля Степан Козьма направлен на принудительные работы. О задержании поджигателей, которые вместе отбывали наказание в колонии, ранее сообщали силовки. По версии следствия, за уничтожение Toyota Corolla получили 10 тысяч рублей, после чего скрылись. В их отношении возбуждали дело по части второй статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества). Дело рассматривали в Ленинском суде больше года.