Команда Куйвашева начала тайные переговоры о смене власти в двух городах

Власти Свердловской области запустили подготовку к выборам в Качканаре и Верхней Пышме

От имени губернаторской команды переговоры с мэрами ведет Олег Чемезов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководство Свердловской области запустило серию закрытых консультаций по обновлению городских дум в двух промышленных центрах — Качканаре и Верхней Пышме. Как сообщил URA.RU источник, близкий к руководству региона, вице-губернатор Олег Чемезов, курирующий политические вопросы, начал обсуждать с мэрами контуры сентябрьских выборов.

«Чемезов начал встречаться по выборам в других [не считая Екатеринбурга] городах. Обсуждает с мэрами списки кандидатов, подготовку к кампаниям — организационные вопросы», — рассказал собеседник в областной власти. Инсайдер в «Единой России» уточнил, что резиденция губернатора запустила работу не только по Верхней Пышме и Качканару, но также по Арамилю (в апреле пройдут довыборы трех депутатов) и нескольким небольшим поселениям в Каменском районе.

По словам первого источника, Чемезову, помимо консультаций с местными администрациями, поручено провести переговоры с двумя структурами, которые исторически влияют на составы дум Верхней Пышмы и Качканара — УГМК и «ЕВРАЗ» соответственно. По другой версии, общением с обеими компаниями займется лично глава региона Евгений Куйвашев.

Сам Чемезов в разговоре с корреспондентом URA.RU дал понять, что резиденция губернатора действительно начала работу по подготовке к выборам. «Ведутся встречи с главами всех территорий, где проходят выборы. Проводим оценку готовности и даем рекомендации по проведению кампании», — пояснил вице-губернатор.

В 2023 году Свердловская область проведет восемь избирательных кампаний, семь из них — на муниципальном уровне. Главные выборы пройдут в Екатеринбурге, где будет избран новый состав городской думы. В подготовке этой кампании, как ранее сообщало URA.RU, Чемезов также задействован.