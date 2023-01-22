Незрячим свердловчанам покажут кассовый российский фильм

В Сысертском городском округе покажут кассовый российский фильм «Чебурашка» незрячим людям с использованием спецоборудования. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
«Особенный сеанс фильма „Чебурашка“ с тифлокомментированием состоится 25 января в 16:30. Для инвалидов при покупке билета действует 30% скидка», — говорится в сообщении.
Фильм будут показывать с закрытым тифлокомментированием. Оборудование для просмотра фильма будет выдаваться бесплатно в кинотеатре.
Тифлокомментарии могут быть двух видов — открытый и закрытый. При первом — фильм слышат все зрители, в том числе и зрячие, а при закрытом — только слабовидящие и незрячие, например, через наушники. Также в таком случае музыка может обозначаться в виде бегущей строки, расположенной внизу экрана.
В январе 2023 года в российский прокат вышел фильм «Чебурашка». 13 января «Чебурашка» обогнал по кассовым сборам зарубежный фильм «Аватар». Это следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
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