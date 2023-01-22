22 января 2023
21 января 2023
20 января 2023

Незрячим свердловчанам покажут кассовый российский фильм

В Свердловской области незрячим людям покажут фильм «Чебурашка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кинофестиваль Одна шестая в ККТ Космос. Екатеринбург, кинотеатр, кинозал
В Сысертском ГО незрячие люди смогут посмотреть «Чебурашку» в кинотеатре Фото:

В Сысертском городском округе покажут кассовый российский фильм «Чебурашка» незрячим людям с использованием спецоборудования. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Особенный сеанс фильма „Чебурашка“ с тифлокомментированием состоится 25 января в 16:30. Для инвалидов при покупке билета действует 30% скидка», — говорится в сообщении.

Фильм будут показывать с закрытым тифлокомментированием. Оборудование для просмотра фильма будет выдаваться бесплатно в кинотеатре.

Тифлокомментарии могут быть двух видов — открытый и закрытый. При первом — фильм слышат все зрители, в том числе и зрячие, а при закрытом — только слабовидящие и незрячие, например, через наушники. Также в таком случае музыка может обозначаться в виде бегущей строки, расположенной внизу экрана.

В январе 2023 года в российский прокат вышел фильм «Чебурашка». 13 января «Чебурашка» обогнал по кассовым сборам зарубежный фильм «Аватар». Это следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

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В Сысертском городском округе покажут кассовый российский фильм «Чебурашка» незрячим людям с использованием спецоборудования. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Особенный сеанс фильма „Чебурашка“ с тифлокомментированием состоится 25 января в 16:30. Для инвалидов при покупке билета действует 30% скидка», — говорится в сообщении. Фильм будут показывать с закрытым тифлокомментированием. Оборудование для просмотра фильма будет выдаваться бесплатно в кинотеатре. Тифлокомментарии могут быть двух видов — открытый и закрытый. При первом — фильм слышат все зрители, в том числе и зрячие, а при закрытом — только слабовидящие и незрячие, например, через наушники. Также в таком случае музыка может обозначаться в виде бегущей строки, расположенной внизу экрана. В январе 2023 года в российский прокат вышел фильм «Чебурашка». 13 января «Чебурашка» обогнал по кассовым сборам зарубежный фильм «Аватар». Это следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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